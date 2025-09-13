La mini voiture électrique ASTRAUX séduit par son design innovant et son prix attractif

La mini voiture électrique ASTRAUX vient de faire une entrée remarquée sur le marché européen. Avec un prix de lancement attractif et un design innovant, ce mini véhicule compte séduire une nouvelle génération d’utilisateurs urbains. Facile à conduire, connecté et abordable, il promet de révolutionner la mobilité en ville.

Un lancement européen remarqué pour la mini voiture électrique ASTRAUX

Le lancement à Berlin de la mini voiture électrique ASTRAUX a attiré plus de 200 médias internationaux et des milliers de spectateurs en ligne. L’événement a aussi convaincu 10 grands partenaires à commander plus de 30 000 véhicules sur place. Cela marque un début prometteur pour la marque sur le continent. Grâce à son prix de 5 990 euros, la mini voiture ASTRAUX s’adresse aux jeunes et à tous ceux qui souhaitent une solution de transport urbaine innovante et accessible.

Un design innovant et des fonctionnalités à la pointe de la technologie

Le succès de la mini voiture électrique ASTRAUX s’explique aussi par son design attractif et ses nombreuses fonctionnalités. Elle offre :

Un toit panoramique en verre pour une vision complète.

Un système de divertissement avec karaoké intégré et éclairage d’ambiance.

Une facilité de conduite dès 14 ans dans certains pays européens.

Un robot compagnon IA, Aimon, réactif au toucher et aux émotions.

Grâce à ces caractéristiques, la voiture répond aux attentes d’une génération connectée, toujours en quête de nouveauté et de convivialité sur la route.

Des offres de lancement attractives pour une mobilité accessible

ASTRAUX propose son modèle phare à seulement 5 990 euros lors de son lancement. Plusieurs offres spéciales permettent de réserver sa place pour un coût minimum. D’autres modèles comme l’ASTRAUX AL7 bénéficient également d’une réduction de 1 000 euros pendant une période limitée. En outre, la marque élargit son univers avec des accessoires connectés comme les lunettes ASTRAUX intégrant IA, traduction instantanée et caméra embarquée.

Pour conclure, la mini voiture électrique ASTRAUX s’impose comme une solution moderne et accessible pour la mobilité urbaine. Son innovation, ses fonctionnalités avancées et ses prix compétitifs ouvrent la voie à une nouvelle ère de déplacement. En misant sur la technologie, le design et un positionnement tarifaire pensé pour tous, ASTRAUX révolutionne la manière de se déplacer en ville. N’attendez plus pour découvrir l’expérience ASTRAUX et réserver votre modèle dès aujourd’hui.

