Le collier GPS chat chien qui simplifie la vie des maîtres

Le collier GPS chat chien évolue avec l’arrivée du Collar Go, un nouveau dispositif signé SATELLAI. Ce collier intelligent, présenté à l’IFA Berlin 2025, promet tranquillité d’esprit et santé pour nos compagnons à quatre pattes. Grâce à l’intelligence artificielle, il combine suivi en temps réel, analyse de santé et autonomie prolongée. Découvrons ses atouts et ses fonctionnalités innovantes.

Un collier GPS nouvelle génération pour chien et chat intelligent

Le Collar Go s’impose comme une révolution dans l’univers des accessoires pour animaux. Il offre un suivi GPS précis et accessible en temps réel. Les maîtres peuvent consulter l’historique des déplacements et ainsi connaître les habitudes de leur animal. En cas de fugue, ce collier émet des alertes immédiates et propose des commandes audio personnalisées. Cela facilite le retour rapide de votre chien ou chat à la maison.

Des fonctionnalités avancées pour la sécurité et la santé animale

Ce collier GPS ne se contente pas de localiser l’animal. Il embarque une analyse de santé par l’IA pour détecter la moindre anomalie. Voici ce que propose le Collar Go :

Suivi d’activité et de santé en temps réel

Alertes intelligentes en cas de malaise

Conseils personnalisés pour l’alimentation et le bien-être

Un coach IA guide également les propriétaires dans le quotidien de leur compagnon. C’est un véritable assistant numérique pensé pour le bien-être animal.

Autonomie, robustesse et design : les atouts majeurs du Collar Go

Le collier GPS chat chien de SATELLAI mise sur la durabilité et une batterie longue durée de 15 jours. Il résiste à l’eau, à la poussière et s’adapte aux animaux les plus actifs. Grâce à son indice IP68, il suit votre chien dans toutes ses aventures, même sous la pluie ou dans la boue. Son design est disponible en quatre couleurs vives, pour allier style et sécurité. Ce collier innovant assure ainsi protection et tranquillité aux propriétaires soucieux du bien-être de leur animal.

En conclusion, le Collar Go arrive comme une réponse efficace aux besoins de surveillance et de santé des animaux. Avec ce nouveau collier GPS chat chien, SATELLAI place la technologie au service du lien entre maîtres et compagnons. Il s’agit d’une avancée majeure qui simplifie le quotidien et protège les animaux avec intelligence et fiabilité.

Lisez notre dernier article tech : Test – Kqueo Terrana : Du confort et du style !