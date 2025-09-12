Keynote Apple 2025 : les 8 annonces qui vont changer votre quotidien

La dernière keynote d’Apple a marqué un tournant stratégique pour la marque à la pomme. Entre design ultra-fin, innovations santé et performances dopées à l’intelligence artificielle, Apple confirme sa volonté de redéfinir l’expérience utilisateur. Si vous avez manqué l’événement, voici un résumé complet des nouveautés à retenir !

1. iPhone Air : le smartphone le plus fin jamais conçu

Apple frappe fort avec l’iPhone Air, un modèle inédit qui mise sur la finesse et la légèreté. Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, il devient l’iPhone le plus fin jamais commercialisé. Son écran de 6,5 pouces et sa puce A19 Pro lui confèrent une belle fluidité, même si l’appareil photo reste limité à un capteur unique de 48 mégapixels. Ce choix technique permet à Apple d’optimiser l’espace interne pour une batterie plus généreuse.

Par ailleurs, l’iPhone Air est aussi le premier modèle Apple à être entièrement compatible eSIM, supprimant le tiroir physique pour carte SIM. Ce changement facilite les transitions entre opérateurs et renforce l’intégration dans l’écosystème Apple. Proposé à 1229 euros, il se positionne entre l’iPhone 17 standard et les versions Pro.

2. iPhone 17 : plus fluide, plus accessible

L’iPhone 17 standard hérite enfin de la technologie ProMotion 120 Hz, jusqu’ici réservée aux modèles haut de gamme. Plus précisément, l’écran adapte automatiquement sa fréquence selon le contenu affiché. Cela améliore la fluidité tout en optimisant la consommation énergétique. Apple annonce jusqu’à huit heures de lecture vidéo supplémentaires par rapport à l’iPhone 16.

Autre changement notable : la simplification des options de stockage. L’iPhone 17 est proposé en deux versions, 256 Go et 512 Go, avec des prix respectifs de 969 et 1219 euros. L’option 128 Go disparaît, jugée trop limitée pour les usages actuels. Cette baisse tarifaire, rare chez Apple, rend le modèle plus accessible tout en offrant davantage de capacité.

3. iPhone 17 Pro : refroidissement intelligent et autonomie record

Les iPhone 17 Pro et Pro Max inaugurent une chambre à vapeur pour gérer la chaleur générée par la puce A19 Pro. Ce système de refroidissement passif permet de maintenir des performances élevées sans ralentissement thermique. Apple abandonne le titane au profit de l’aluminium forgé, plus léger et plus efficace pour dissiper la chaleur.

Grâce à ces améliorations, l’iPhone 17 Pro Max atteint une autonomie record de 39 heures en lecture vidéo. Ce chiffre le place parmi les smartphones les plus endurants du marché. Le design reste élégant, mais clairement orienté vers les utilisateurs exigeants en matière de performance et de longévité.

4. AirPods Pro 3 : Apple intègre un capteur de fréquence cardiaque

Les nouveaux AirPods Pro 3 intègrent un capteur de fréquence cardiaque, une première chez Apple. Ce petit bijou technologique permet de suivre votre rythme cardiaque pendant l’effort et d’analyser vos données santé via l’application Forme. L’expérience devient plus immersive et connectée, transformant l’iPhone en un véritable coach sportif.

Côté audio, l’isolation active est deux fois plus performante que sur la génération précédente. L’autonomie grimpe à 8 heures avec la réduction de bruit activée, et la certification IP57 garantit une résistance à la transpiration et aux éclaboussures. Proposés à 249 euros, ces écouteurs s’adressent autant aux sportifs qu’aux amateurs de son de qualité.

5. Apple Watch Series 11 : prévention et sommeil au cœur des priorités

La Series 11 introduit une fonction de détection préventive de l’hypertension. En analysant les variations de pression artérielle, la montre peut alerter l’utilisateur avant l’apparition de symptômes graves. Cette fonctionnalité sera disponible dans 150 pays, selon les autorisations médicales locales.

Apple améliore aussi le suivi du sommeil avec un score personnalisé et un verre plus résistant aux rayures. L’autonomie reste stable à 24 heures, mais le prix grimpe à 449 euros, soit 50 euros de plus que la Series 10.

6. Apple Watch Ultra 3 : taillée pour l’aventure

L’Apple Watch Ultra 3 pousse l’endurance à un nouveau niveau avec 42 heures d’autonomie. Elle embarque une batterie plus grande et un écran optimisé pour les conditions extrêmes. Ce modèle vise ainsi particulièrement les sportifs de l’extrême, les randonneurs et les ultra-traileurs qui ont besoin d’un outil fiable sur plusieurs jours.

Malgré ces améliorations, le prix reste fixé à 899 euros. Apple positionne clairement cette montre face aux modèles haut de gamme de Garmin et Suunto. L’écran plus grand améliore la lisibilité. Cette montre devient ainsi un compagnon idéal pour les aventures en pleine nature.

7. Puce A19 Pro : l’intelligence artificielle embarquée

La puce A19 Pro marque une avancée majeure dans le traitement de l’intelligence artificielle. Chaque cœur GPU intègre désormais un accélérateur neuronal, ce qui triple les performances IA par rapport à la génération précédente. Cela permet de faire tourner des modèles complexes directement sur l’iPhone, sans passer par le cloud.

Le MetalFX Upscaling améliore la définition des jeux en temps réel, tandis que le ray tracing matériel offre des effets lumineux photoréalistes. Ces technologies renforcent l’expérience gaming et créative sur mobile, tout en ouvrant la voie à de nouvelles applications basées sur l’IA.

8. Stockage 2 To et eSIM : Apple redéfinit les standards

Apple propose pour la première fois un iPhone avec 2 To de stockage, réservé au modèle 17 Pro Max à 2479 euros. Cette capacité répond aux besoins des créateurs de contenu qui travaillent en ProRes RAW directement sur leur smartphone.

La généralisation de l’eSIM sur l’iPhone Air sous-entend qu’Apple veut simplifier l’activation des lignes et de renforcer son contrôle sur l’écosystème mobile. Ce changement technique libère de l’espace interne et facilite les transitions entre opérateurs, tout en offrant une expérience plus fluide aux utilisateurs.