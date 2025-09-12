Pourquoi choisir un PC Windows au lieu d’un MacBook ?

Lorsqu’on cherche un nouvel ordinateur portable, le choix se fait souvent entre deux grandes familles : les MacBook d’Apple et les PC sous Windows. Chacun a ses avantages, mais aussi ses limites. Si les MacBook séduisent par leur design et leur intégration dans l’écosystème Apple, les PC Windows offrent une flexibilité et une diversité qui peuvent mieux convenir à certains profils d’utilisateurs. Dans cet article, nous allons explorer les raisons pour lesquelles choisir un PC Windows peut être plus judicieux qu’un MacBook.

1. Vous avez le choix entre de nombreux modèles et marques

Contrairement à Apple qui propose une gamme limitée de MacBook, le monde des PC Windows est vaste et varié. On trouve des ordinateurs portables pour tous les budgets, toutes les tailles et tous les usages. Que vous soyez un étudiant, un gamer, un professionnel ou un créateur de contenu, il existe forcément un modèle adapté à vos besoins.

Cette diversité permet aussi de choisir un design, une configuration ou une marque qui vous correspond. Vous pouvez opter pour un PC ultra-fin, un modèle convertible en tablette, ou une machine puissante avec carte graphique dédiée. Cette liberté de choix est un avantage majeur pour ceux qui veulent un ordinateur vraiment personnalisé.

2. Un prix plus accessible pour des performances équivalentes

L’un des arguments les plus forts en faveur des PC Windows est leur prix. À caractéristiques égales, un PC Windows coûte souvent moins cher qu’un MacBook. Cela permet d’accéder à de bonnes performances sans se ruiner, ce qui est particulièrement intéressant pour les étudiants ou les jeunes professionnels.

Même les modèles haut de gamme sous Windows restent souvent plus abordables que les MacBook Pro. Et si votre budget est limité, vous pouvez trouver des PC performants à moins de 500 euros, ce qui est peu probable chez Apple. Ce rapport qualité-prix est un facteur décisif pour beaucoup d’utilisateurs.

3. Les PC Windows bénéficient d’une compatibilité étendue avec les logiciels professionnels

En effet, Windows est le système d’exploitation le plus utilisé dans le monde. De nombreux logiciels professionnels, notamment dans les domaines de la comptabilité, de l’ingénierie, de la gestion ou du design industriel, sont conçus en priorité pour Windows. Cela garantit une compatibilité optimale et une meilleure stabilité.

De plus, si vous travaillez avec des outils spécifiques comme AutoCAD, SolidWorks ou certains logiciels de gestion d’entreprise, vous risquez de rencontrer des limites sur macOS. Or, avec un PC Windows, vous avez la possibilité d’installer et d’utiliser ces programmes sans contrainte, ce qui facilite votre travail au quotidien.

4. Une meilleure prise en charge du gaming

En matière de jeux vidéo, les PC Windows ont un peu plus l’avantage par rapport aux MacBook. En effet, la majorité des jeux sont développés pour ce système, avec une compatibilité directe et des performances optimisées. Les PC gaming offrent des cartes graphiques puissantes, des écrans à haute fréquence et des systèmes de refroidissement adaptés.

Sur Mac, le choix de jeux est plus limité, et les performances ne sont pas toujours au rendez-vous. Même si Apple améliore ses capacités graphiques, le MacBook reste moins adapté au gaming intensif. Si vous voulez jouer à vos jeux favoris sans prise de tête, le PC Windows est le plus indiqué.

5. Il y a une connectique plus complète et plus pratique sur les PC Windows

Les PC Windows proposent généralement une connectique plus riche que les MacBook. Vous pouvez trouver des ports USB classiques, HDMI, Ethernet, lecteurs de cartes SD et parfois même des ports VGA. Cela évite d’avoir à acheter des adaptateurs ou des hubs supplémentaires pour brancher vos périphériques.

Chez Apple, la tendance est à la simplification, avec souvent seulement des ports USB-C. Cela peut être élégant, mais aussi contraignant si vous devez connecter plusieurs appareils. Avec un PC Windows, vous disposez de plus de liberté et de confort dans la gestion de vos branchements.

6. Les PC Windows sont plus faciles à réparer et à upgrader

En effet, les PC Windows sont souvent plus faciles à réparer ou à faire évoluer. Vous pouvez changer la mémoire RAM, le disque dur ou même la batterie sur certains modèles. Cela permet non seulement de prolonger la durée de vie de votre ordinateur mais aussi d’adapter ses performances à votre usage.

A contrario, les MacBook sont très fermés. La plupart des composants sont effectivement soudés, ce qui rend les réparations complexes et coûteuses. Si vous recherchez un ordinateur que vous pouvez bidouiller, le PC Windows est une option plus souple et économique.

7. Une interface familière et personnalisable

Windows propose une interface que beaucoup d’utilisateurs connaissent bien. Elle est intuitive, facile à prendre en main, et offre de nombreuses options de personnalisation. Il est possible d’en modifier l’apparence, de personnaliser le bureau mais aussi d’installer des outils pour adapter votre environnement de travail.

De son côté, macOS est fluide, mais il demande souvent un temps d’adaptation. En particulier, si vous êtes plus familier de l’univers Windows. Certains raccourcis sont différents, et la logique du système peut dérouter au début. Si vous souhaitez rester dans un environnement familier, Windows est plus accessible.

8. Une meilleure compatibilité avec les accessoires et périphériques

Les PC Windows sont compatibles avec une très large gamme d’accessoires : imprimantes, scanners, casques, claviers, souris, écrans externes, etc. Autrement dit, vous pouvez presque tout y connecter sans avoir à vérifier la compatibilité ou à installer des pilotes spécifiques. Cela simplifie l’usage au quotidien.

Avec un MacBook, certains accessoires peuvent poser problème, surtout s’ils sont anciens ou conçus pour Windows. Il faut parfois chercher des pilotes adaptés ou utiliser des adaptateurs. Si vous voulez éviter ces complications, le PC Windows offre une expérience plus fluide et universelle.

Et voilà, vous savez maintenant quels sont les arguments pour choisir un PC Windows plutôt qu’un MacBook. Pour aller plus loin, découvrez notre tutoriel sur comment rendre un processeur compatible avec Windows 11.