Looter-shooter, aventure coopérative…les jeux vidéo à ne pas manquer cette deuxième semaine de septembre

La semaine dernière, nous avions le très attendu (et adoré) Hollow Knight Silksong. Mais le mois de septembre réserve encore des pépites ! En vue de préparer l’automne, voici un aperçu des jeux vidéo à ne pas manquer entre le 12 et le 16 septembre 2025. Aventure LEGO, skateboarding…il y en aura pour tous les goûts.

Borderlands 4 – 12 septembre

La saga Borderlands revient avec son quatrième opus, développé par Gearbox Software et édité par 2K Games. Borderlands 4 paraîtra le 12 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

L’action se déroule sur Kairos, une planète-prison, six ans après que la lune Elpis a été téléportée en orbite. Le tyran connu sous le nom de Timekeeper use de technologies d’implant cybernétique pour imposer contrôle et domination.Les joueurs incarnent l’un des nouveaux Vault Hunters pour rejoindre la Crimson Resistance et les Rippers, deux factions rebelles, dans une lutte contre cet oppresseur.

Avec Borderlands 4, Gearbox promet un monde plus ouvert que jamais, ainsi qu’un arsenal massif digne de la licence. Le jeu devrait également proposer plus de contenu après son lancement le 12 septembre, notamment des événements saisonniers et d’autres ajouts réguliers.

LEGO Voyagers – 15 septembre

Pour ce titre, changeons de ton, certes différent mais tout aussi charmant. Disponible le 15 septembre, LEGO Voyagers est un jeu coopératif pour deux joueurs, dans lequel vous incarnez deux briques LEGO. Votre mission : sauver un vaisseau spatial abandonné. Le récit, essentiellement non verbal et très bien mis en scène, explore les thèmes de l’amitié, de l’entraide et de la découverte, à travers des environnements tant emblématiques de l’univers LEGO.

Le gameplay mêle plateforme et énigmes : roulage, saut, fixation à d’autres briques, structures à construire ensemble ou encore déplacements coopératifs. Parfois, les deux joueurs devront bouger un ensemble de pièces réunies afin de progresser dans la carte. LEGO Voyagers sera jouable en coopération locale ou en ligne, avec un Friend Pass permettant à un ami de jouer gratuitement avec celui qui possède le jeu.

skate. (Early Access) – 16 septembre

En dernier mais pas des moindres, le 16 septembre 2025 marque la sortie en accès anticipé de skate. Ce sera également le retour d’une licence chère aux amateurs de planche à roulettes, 15 ans après Skate 3.

Ici, pas vraiment de scénario narratif traditionnel. skate. mise sur une expérience vive, libre, sociale, et évolutive. Les joueurs évoluent dans la ville fictive de San Vansterdam, servant de terrain de jeu ouvert pour réaliser des figures, explorer, relever des défis, et interagir avec d’autres joueurs. Le jeu est gratuit (free-to-play) et conçu comme un service en ligne, avec mises à jour saisonnières, contenus cosmétiques, un battle pass, etc.

La version Early Access offrira un aperçu significatif du jeu : crossplay, cross-progression, le retour du système de contrôle « Flick-It » emblématique de la série, l’intégration d’éléments sociaux comme la personnalisation, des objets et rampes pouvant être placés dans le monde, des zones à découvrir, etc. Les développeurs insistent également sur l’écoute de la communauté pour peaufiner le jeu pendant son accès anticipé.

Cette semaine s’annonce donc riche et variée. Borderlands 4 ravira les amateurs de looter-shooter, LEGO Voyagers pour ceux qui cherchent une aventure calme à deux, et skate. pour les fans nostalgiques de la franchise. À vous de choisir ce qui vous plaira le plus !