Servier : une avancée prometteuse contre le syndrome de l’X fragile

Le groupe pharmaceutique Servier franchit une nouvelle étape en neurologie. L’entreprise annonce l’acquisition de KER-0193, une molécule prometteuse contre le syndrome de l’X fragile. Cette maladie génétique est la principale forme monogénique des troubles du spectre autistique. Aucun traitement approuvé n’existe à ce jour. Avec cette acquisition, Servier démontre son engagement pour les maladies rares et pour les patients en quête de solutions innovantes.

Servier acquiert KER-0193 pour le traitement du syndrome de l’X fragile

En septembre 2025, Servier a signé un accord décisif. Il s’agit d’acquérir KER-0193 auprès de Kaerus Bioscience, une société britannique innovante en biotechnologie. La transaction peut atteindre 450 millions de dollars. Cette petite molécule, active par voie orale, cible précisément les anomalies à l’origine du syndrome de l’X fragile. Grâce à cet accord, Servier renforce son ambition de devenir un leader dans le traitement des maladies neurologiques rares.

Un espoir face au déficit thérapeutique du syndrome de l’X fragile

Le syndrome de l’X fragile touche près de 1 homme sur 7 000 et 1 femme sur 11 000 dans le monde. Ce trouble est la cause génétique la plus fréquente des déficiences intellectuelles et des TSA. Aujourd’hui, aucun médicament n’est disponible pour ces patients. KER-0193 a d’ores et déjà reçu le statut de Médicament Orphelin et de Médicament Pédiatrique Rare par la FDA. Les résultats d’une première étude clinique confirment son excellente tolérance et sa sécurité.

KER-0193 : avancées, essais cliniques et perspectives en neurologie

Des études précliniques avec KER-0193 montrent des améliorations notables sur les déficits cognitifs, sensoriels et comportementaux. En 2026, Servier prépare une étude de phase 2 en Amérique et en Europe avec des patients. Grâce à cette stratégie ambitieuse, l’entreprise souhaite proposer la première solution thérapeutique pour le syndrome de l’X fragile. Servier confirme ainsi sa détermination à construire une franchise solide en neurologie, tout en poursuivant des innovations ciblées pour les maladies rares.

En résumé, l’acquisition de KER-0193 marque une avancée majeure pour Servier et pour les personnes atteintes du syndrome de l’X fragile. Cette démarche ouvre la porte à de nouveaux traitements là où les besoins sont encore immenses. Les prochaines années seront décisives pour transformer cet espoir en réalité pour les familles et les patients concernés.

