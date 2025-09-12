Audio Vivid crée l’événement à l’IBC 2025 avec Avid et Pro Tools

L’univers de l’audio professionnel évolue rapidement. Lors de l’IBC 2025, un nouvel acteur attire l’attention : Audio Vivid. Grâce à un partenariat entre l’UHD World Association (UWA) et Avid, ce format audio immersif s’impose dans les workflows mondiaux. Les experts et passionnés de son vont découvrir une expérience unique, fruit d’une intégration innovante dans l’écosystème Pro Tools.

À l’occasion de l’IBC 2025, Avid présente une station Pro Tools configurée pour supporter Audio Vivid. Cette première mondiale marque un tournant pour l’industrie audio. Désormais, les professionnels ont accès à une solution de production immersive, directement intégrée à leur outil favori. Les visiteurs peuvent la découvrir sur le stand Avid, avec des démonstrations en temps réel. Ceci permet de se familiariser avec le nouveau flux de travail proposé.

Une collaboration stratégique entre l’UWA et Avid pour l’audio immersif

Cette avancée est le fruit d’une coopération stratégique entre l’UWA et Avid. L’UWA fait partie des premières organisations à intégrer le SDK immersif d’Avid. Grâce à cette collaboration, Audio Vivid bénéficie d’un support natif dans Pro Tools. Il s’agit d’un pas décisif pour démocratiser les workflows audio spatiaux et « object based ». L’engagement pour des standards ouverts favorise l’innovation et l’accessibilité, tout en offrant une performance de haut niveau.

Les démonstrations exclusives de l’Audio Vivid sur le stand UWA

Sur son stand, l’UWA propose des démonstrations immersives autour d’Audio Vivid et HDR VIVID. Ainsi, les visiteurs peuvent vivre une expérience concrète, découvrant comment les nouveaux standards transforment la production audiovisuelle. De plus, le 13 septembre, un « Happy Hour » avec une démonstration vidéo spéciale met en lumière l’intégration technique. Enfin, les participants découvrent en exclusivité les atouts et possibilités du format Audio Vivid.

En résumé, Audio Vivid s’impose comme une référence mondiale pour l’audio immersif. Son intégration dans Pro Tools symbolise le rapprochement entre innovation et accessibilité. Ce partenariat ouvre la voie à de nouvelles pratiques pour les professionnels et accélère la transformation de l’industrie audio. L’avenir de l’audio immersif s’écrit aujourd’hui, grâce à des solutions ouvertes et performantes.

Lisez notre dernier article tech : Test – Kqueo Terrana : Du confort et du style !