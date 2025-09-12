J’ai pris en main le OMEN 35L VALORANT Limited Edition, une collaboration bien pensée !

Les Valorant Champions Paris 2025 arrivent bientôt avec de premières phases de qualification le 12 septembre. À cette occasion, HP continue de collaborer avec Riot Games, pour proposer un rebranding du HP Omen 35L. Cela donne le Omen 35L Valorant Limited Edition, un PC fixe aux couleurs du FPS. J’ai pu le prendre en main durant les derniers jours pour voir ce qu’il propose sur quelques jeux, mais surtout sur Valorant. Voici mes retours

Un design resplendissant pour ce Omen 35L Valorant Limited Edition

Les fabricants de PC se mettent de plus en plus à faire des collaborations avec des marques externes de jeux-vidéos, de mangas et d’autres licences populaires sur Internet. On se souvient par exemple de la collaboration ROG x Evangelion absolument magnifique. Cette fois-ci, c’est un jeu vidéo parmi les plus populaires actuellement : Valorant avec HP Omen. La base de travail est un Omen 35L que nous avons déjà pu tester l’année dernière et la version mise à jour avec les dernières cartes graphiques également.

Cette édition aux couleurs du jeu de Riot Games est très bien travaillée. Exit la couleur noire du PC classique, il est sur un bleu foncé comme les couleurs de Valorant. Toutefois, ce revêtement prend les traces de doigt un peu partout, c’est assez dommage. Mais, la couleur dominante sera le rouge, couleur majeure du jeu. On en retrouve un peu partout, sur l’avant du PC, avec quelques pointes d’imprimés sur la plaque latérale, ou à l’intérieur du PC pour cacher les câbles. Dans l’ensemble, c’est très bien fini.

Un autre élément, c’est que l’on retrouve le logo de Valorant, sous sa forme lettrée ou iconographique un peu partout. Il est notamment présent sur la plaque latérale, sous la plaque vitrée, sur les ventilateurs, et même sur le watercooling équipé d’un écran. Franchement, il faut aimer Valorant et l’ambiance de couleur pour acheter ce PC, mais il est tout de même très agréable visuellement.

Toujours sur le design, les petits détails qui montrent un soin apporté à la collaboration, ce sont les ventilateurs. Ceux-ci reprennent le principe du viseur de Valorant en façade, pour rendre plus chic la plaque vitrée de devant. Et, comme évoqué plus haut, à l’intérieur, le logo est affiché au milieu des pâles.

Une fiche technique pensée pour des jeux pas très lourds

Les composants intégrés à l’intérieur du produit sont plutôt haut de gamme. On ne retrouve pas de la vieille RAM verte, par exemple, au contraire. Par ailleurs, on retrouve des ventilateurs et un watercooling avec écran LCD pour le flux d’air. Le boîtier est vitré sur le côté, pas en vitre pleine, mais quand même. Pour les performances, on fait face à un Intel Core i7 14700F et une RTX 5060. Ce n’est bien sûr pas dans les composants les plus hauts de gamme, sans pour autant s’abaisser à une 5050 ou du Core i5 par exemple. Pour la carte mère, c’est du format ATX standard. Côté mémoire, 32 Go de RAM en DDR5 sont à bord, en plus d’un To de stockage. Tout cela vaut pour la configuration reçue, mais celle-ci est personnalisable pour aller plus loin en termes de performances ou baisser encore un peu le prix si vous souhaitez quelque chose de plus mesuré.

Pour la version reçue, nous avons pu tester un peu des jeux de base, et surtout Valorant. On lance le jeu très facilement, en plus de 120 FPS sans que le PC rechigne pour autant. C’est très correct, et cela montre notamment que les composants fournis dans le PC ne sont pas au rabais. Cela peut être le cas parfois sur des PC pré-build. Néanmoins, d’autres jeux plus gourmands comme Cyberpunk ou Clair Obscur auront un peu plus de mal à tourner dans des qualités élevées sans devenir un diaporama pour le joueur. Cela reste une machine milieu de gamme dans la configuration reçue. Il faut en tenir compte et ne pas s’attendre aux performances d’un PC à 5 000 euros.

Prix et disponibilité du OMEN 35L VALORANT Limited Edition

Le HP Omen 35L VALORANT Limited Edition est disponible dès aujourd’hui, le 12 septembre, sur le site d’HP et de la Fnac. Les prix commencent à partir de 1999 € a priori, avec des configurations variées. Le détail exact dépend des pays et des sites de vente. N’hésitez pas à aller faire un tour sur les sites en question pour en savoir plus. On notera la présence d’un petit goodies, un Valorant Gun Buddy, un porte-clefs à accrocher à son trousseau personnel.