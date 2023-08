Asus ROG fait son show à la Gamescom 2023 !

Avec l’arrivée de la Gamescom en cette fin d’été, Asus ROG a décidé de faire partie de l’évènement, en proposant la #RogGamescom23. Cet évènement, diffusé en ligne, était l’occasion de présenter les dernières nouveautés du constructeur taïwanais.

De nouvelles cartes mères d’Asus ROG

Lors de l’événement, ASUS a présenté trois nouvelles cartes mères : la ROG Maximus Z790 Dark Hero, la ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II et la TUF Gaming Z790-Pro WiFi. Ces cartes sont compatibles avec les processeurs Intel Core de 12ème et 13ème générations. Elles intègrent la mémoire DDR5 et le PCIe 5.0, offrant une connectivité et des performances avancées. La ROG Z790 Dark Hero et la Strix Z790-A disposent de WiFi 7 et d’antennes Q-Antenna. Cela permet des vitesses de liaison jusqu’à 5,8 Gbps, tandis que la TUF Gaming Z790-Pro WiFi offre un support pour le WiFi 6E.

Ces cartes bénéficient de technologies ASUS exclusives comme AI Overclocking et AI Cooling II pour optimiser les performances. Également, elles sont équipées de nombreux ports USB. Il y a notamment un port USB Type-C en façade avec charge rapide et suivi de puissance. L’installation est facilitée grâce à des fonctionnalités telles que l’antenne WiFi ergonomique Q-Antenna et le bouton Q-Release. On peut ainsi avoir un accès rapide aux emplacements PCIe.

3 nouveaux écrans pour la Gamescom de ROG

Par ailleurs, le ROG Swift OLED PG32UCDM se distingue comme le premier moniteur gaming de sa catégorie. Il propose une dalle OLED 4K de 32 pouces. Le taux de rafraîchissement est de 240 Hz et a un temps de réponse de 0,03ms. L’écran utilise la technologie QD-OLED et offre une luminosité maximale de 1 000 nits et un contraste exceptionnel. Le modèle est également doté d’un système de refroidissement avancé et d’un commutateur KVM intelligent. Ce commutateur permet la gestion de deux appareils avec un seul ensemble clavier souris. De son côté, le ROG Swift OLED PG34WCDM propose un écran incurvé ultra-large de 34 pouces, une luminosité de 1 300 nits, et une compatibilité avec G-SYNC. Enfin, les deux modèles devraient se lancer au premier trimestre de 2024.

Le ROG Swift OLED PG49WCD met en avant un écran super-ultra-large de 49 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour prévenir le burn-in et augmenter la durée de vie du panneau, il dispose également d’un système de refroidissement innovant. Tout comme les autres modèles, le PG49WCD inclut un commutateur KVM intelligent et offre une connectivité étendue, y compris un port USB Type-C avec alimentation de 90 W. Ce modèle sera disponible en octobre 2023 au prix de 1499 $.

La collaboration Rog x Evangelion pour ravir les fans à la Gamescom

À l’occasion de la Gamescom, ASUS continue de surprendre les fans avec ses collaborations inattendues. Cette année, c’est en particulier dans l’univers de l’anime. Après une première version de produits co-brandés ROG x Evangelion l’année dernière, la marque revient cette année. La gamme proposée est beaucoup plus riche et détaillée. Elle est centrée autour de l’EVA-02 et du personnage d’Asuka de l’emblématique série animée Evangelion. La collection 2023 est conçue pour offrir une harmonie visuelle saisissante lorsqu’elle est entièrement assemblée. Elle met en avant les couleurs rouge et orange iconiques de l’EVA-02.

La nouvelle gamme de produits ROG x Evangelion ne lésine pas sur les détails. Elle offre de tout, de la carte mère ROG Maximus Hero aux cartes graphiques ROG Strix GeForce RTX™, en passant par un refroidisseur AIO ROG Ryujin, un boîtier gaming ROG Hyperion et même un support de carte graphique Herculx. Chaque composant et périphérique arbore des graphismes et des visuels sur le thème d’Evangelion, permettant aux bricoleurs de PC et aux amateurs d’anime d’ajouter une touche unique à leur installation de jeu. Cette offre unique est un véritable testament à la volonté d’ASUS de proposer des produits atypiques qui combinent haute performance et design soigné.