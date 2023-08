ZOTAC à la Gamescom 2023, du petit et du mini PC !

La Gamescom est le lieu pour découvrir sur le territoire européen les nouveautés hardware des derniers mois. Les annonces sont assez limitées en nombre, mais on peut au moins prendre en main les annonces faites au Computex par exemple. ZOTAC prend donc le temps durant la Gamescom pour rappeler ce qui est proposé par la marque !

Des PC de toute taille, mais surtout des petites tailles !

À l’occasion de cette Gamescom 2023, ZOTAC rappelle donc un peu les différents produits que la marque propose. On retrouve les traditionnels mini PC dans des boîtiers de PC classiques. Le boîtier fait en effet 8,3 litres seulement, en termes de volume. Ce PC, c’est le ZOTAC MAGNUS ONE White. Il propose Intel Core i7-13700 (12 cores), 16 Go de mémoire vive DDR5, une carte graphique RTX 4070 et un SSD Nvme de 1 To. De quoi avoir une fiche technique très robuste, dans un format plus compact. Avec une telle configuration, on pourra donc facilement jouer aux derniers jeux, télétravailler…

On retrouve aussi un PC encore plus petit, avec le « mini PC ». C’est le Magnus EN374070C qui propose des caractéristiques plutôt similaires. On retrouve une 4070, mais en version laptop toutefois. Il y a aussi un i7 13700 et 16 Go de DDR5. Les caractéristiques techniques sont également excellentes, bien que légèrement en deçà du Magnus One. En même temps, on passe de 8,3 L à 2,65 L. Il faudra voir la capacité en termes de dissipation de chaleur. Mais cela devrait être idéal pour faire du gaming bien sûr.

Une collaboration Spider-Man x ZOTAC à la Gamescom

Cette collaboration avec Sony Pictures pour la sortie de Spider-Man Across The SpiderVerse ne date pas de la Gamescom 2023. Toutefois, il est bon de rappeler que ZOTAC collabore avec des marques pour personnaliser leurs produits. En l’occurrence, ce sont des cartes graphiques, les 4070 et 4070Ti, qui disposent d’une plaque aimantée pour les afficher aux couleurs du super héros.