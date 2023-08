YouTube Music prévoit de grandes améliorations pour les podcasts

Les podcasteurs vont probablement être ravis d’apprendre les projets d’amélioration que YouTube compte amener prochainement sur les podcasts. En effet, la plateforme permettrait aux podcasteurs la possibilité de télécharger leurs audios via des flux RSS vers l’application YouTube Music d’ici la fin d’année.

En effet, l’un des soucis des podcasteurs est de s’assurer que leur émission est largement disponible. Néanmoins, télécharger de l’audio sur la plateforme d’un hôte prend énormément du temps. Ainsi, le téléchargement sur un flux RSS pourrait grandement réduire le temps nécessaire à la distribution du contenu.

Les podcasts sur YouTube Music seront accessibles à plus de pays

Steve McLendon, chef de produit chez Google, a confirmé que l’entreprise prendra en charge les flux RSS sur YouTube Music, dont les flux privés. Lors de la conférence Podcast Movement, il a affirmé que plus de pays vont accéder aux podcasts sur YouTube Music avant la fin d’année. Pour information, les podcasts sur l’application ne sont, pour le moment, accessibles qu’aux Etats-Unis, au Canada et en Amérique latine.

Par ailleurs, Steve McLendon a confirmé certaines rumeurs. YouTube aurait bien testé une fonctionnalité qui permet de générer des vidéos à partir de podcasts téléchargés. Apparemment, l’objectif est d’étendre la portée des contenus des podcasteurs. Néanmoins, ces derniers devront classer leurs émissions comme podcast dans YouTube Studio afin de les promouvoir sur d’autres plateformes.

Les efforts de YouTube Music porteront-ils leurs fruits ?

En tout cas, McLendon affirme qu’une fois que cette fonctionnalité sera déployée, les utilisateurs pourront ajouter manuellement des podcasts à YouTube Music via RSS. En outre, la société veut également améliorer les fonctionnalités de découvertes et de recherche pour les podcasts. De plus, il serait possible de télécharger automatiquement les émissions individuelles au lieu de tout le contenu de la chaîne.

Pour se démarquer de ses rivaux, YouTube Music permet aux utilisateurs de mettre un like ou un dislike, et de commenter un contenu tout en l’écoutant. Reste à savoir si YouTube Music parviendra à séduire les auditeurs de podcasts avec toutes ses améliorations.