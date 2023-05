Pixel Tablet : Google annonce un nouvel accessoire pour utiliser sa tablette avec dock

La Pixel Tablet n’a pas encore été lancée par Google. Tout juste annoncée le 10 mai dernier, la nouvelle tablette de la firme de Mountain View a encore quelques accessoires dans sa besace. Nous venons en effet d’apprendre un partenariat avec Wasserstein pour un support permettant d’incliner l’angle de la station d’accueil. L’objectif est bien évidemment d’offrir un affichage optimal de la tablette lorsqu’elle est sur son dock.

La particularité de la Pixel Tablet est sa station d’accueil/dock. Grâce à cet élément, Google propose une expérience optimale grâce à la présence de haut-parleurs et la charge en continu. Le visionnage de contenu promet ainsi d’être très agréable ; tout comme la domotique grâce à un mode d’affichage dédié pour gérer ses appareils connectés.

Cependant, la station d’accueil à un point faible : un angle de vision fixe. Il n’est ainsi pas possible de le réajuster pour faciliter l’utilisation de la tablette. Bonne nouvelle, Google a noué un partenariat avec Wasserstein autour d’un support pour le dock de la Pixel Tablet. Ce dernier propose ainsi d’ajuster l’angle de vision vertical jusqu’à 40 degrés (à l’avant ou à l’arrière) et sur l’axe horizontal (à droite ou à gauche).

L’entreprise n’en est pas à son premier coup d’essai, étant donné qu’elle proposait des solutions similaires pour les anciens écrans intelligents de Google (Nest Hub et Nest Hux Max par exemple). Le support pour Pixel Tablet rend ainsi le produit avec son dock plus versatile. Il répond ainsi à des usages divers et variés nécessitant des angles de visions autres que celui proposé par défaut par la station d’accueil de Google.

Sa période de lancement est prévue pour le mois de juillet 2023, à un prix de vente de 39,99 dollars sur le site officiel de Wasserstein (24,99 dollars pour les préventes). Pour le moment, nous ne savons pas si ce dernier sera disponible à l’avenir sur le marché européen.