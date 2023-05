Google dévoile la Pixel Tablet : une tablette avec un dock pour 679 euros

Google vient de faire son grand retour sur le marché des tablettes en annonçant la Pixel Tablet durant la Google I/O 2023. Pour se démarquer, la marque mise sur un dock de charge avec haut-parleurs intégrés. Cependant, tout cela à un coût : 679 euros. Avec ce prix assez élevé dans le secteur et une fiche technique assez modeste, la reconquête du marché semble assez compliquée pour la firme américaine.

Débutons avec la configuration de la Pixel Tablet. Cette dernière embarque une puce Google Tensor G2, soit celle qu’on retrouve sur les Pixel 7 et le Pixel Fold. Nous retrouvons ensuite 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Deux coloris sont annoncés : du blanc porcelaine avec un revêtement nano-céramique et du vert sauge.

La tablette dispose ensuite d’un écran LCD de 10,95 pouces avec une définition de 2 560 par 1 600 pixels, un taux de rafraîchissement 60 Hz et une luminosité maximale de 500 nits. Pour la partie photo, nous avons droit à un capteur Sony IMX355 de 8 Mpx à l’arrière et une caméra selfie de 8 Mpx. La connectivité est assurée par du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et d’une puce Ultra WideBand. Côté autonomie, Google précise uniquement qu’une charge de la Pixel Tablet permet de profiter de 12 heures d’utilisation.

Le plus intéressant dans ce produit reste la présence d’une station de charge avec haut-parleurs intégrés : le Google Pixel Tablet Stand. Elle se transforme ainsi en Google Nest Hub, avec l’assistant vocal Google pour contrôler sa maison connectée à la voix ou l’affichage du centre de contrôle pour tout gérer avec l’écran tactile ; ou en dispositif multimédia pour écouter de la musique ou visionner un film, voire afficher en continu des séries de photos souvenirs. Cette station permet aussi de transformer la tablette en Chromecast.

Le prix de lancement de la Pixel Tablet est de 679,99 euros en France pour la version 128 Go, contre 799,99 euros pour la déclinaison 256 Go. À noter, le dock est inclus. Une coque de protection est proposée au prix de 99 euros, proposant une béquille en forme d’arceau. Concernant la période de lancement, Google nous donne rendez-vous à la fin du mois de juin 2023.