Pixel 7a : voici le nouveau smartphone abordable de Google !

Les Pixel 7 et 7 Pro ont maintenant quelques mois. Comme chaque année, la firme américaine vient proposer une version plus abordable de sa dernière génération de smartphones. Nous avons ainsi pu découvrir le Pixel 7a durant la Google I/O 2023 de ce mercredi 10 mai.

Depuis plusieurs semaines, voire mois, le Google Pixel 7a se dévoile à travers une multitude de fuites sur internet. Ainsi, nous savions déjà le prix en France, l’offre de lancement et la fiche technique de ce nouveau modèle abordable avec son annonce durant la Google I/O 2023. Sans grande surprise, tout était juste.

Nous avons ainsi appris durant l’officialisation du Pixel 7a la présence d’une puce Tensor G2 à l’intérieur, couplée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Par rapport au Pixel 6a, une amélioration de taille est présente du côté de l’écran : un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour le reste, nous sommes toujours sur une dalle OLED de 6,1 pouces avec une définition Full HD.

La partie photo a aussi évoluée, avec l’introduction d’un capteur principal de 64 Mpx, permettant de filmer en 4K60FPS. Le module photo arrière profite aussi d’un ultra grand-angle de 13 Mpx (120 degrés). Pour la caméra selfie, le Pixel 7a dispose d’un capteur de 13 Mpx. Pour finir, nous avons droit à une batterie de 4 385 mAh compatible avec la charge filaire 18 W ; et petite nouveauté, avec la charge sans fil 7,5 W.

Le Pixel 7a est d’ores et déjà disponible pour le prix de 509 euros en France. Quatre coloris sont proposés : bleu, orange, noir et blanc. À noter, une offre de lancement est proposée jusqu’au 22 mai. Cette dernière permet de profiter d’une paire d’écouteurs Pixel Buds A-Series gratuite. En plus de cela, il est possible d’opter pour des Pixel Buds Pro sur le Google Store à un prix réduit : 109 euros au lieu de 219 euros.

