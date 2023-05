Google annonce le Pixel Fold : un premier smartphone pliable au format original, mais pas pour la France !

À l’occasion de la Google I/O 2023, Google est venu annoncer son premier smartphone pliable : le Pixel Fold. L’occasion pour la firme américaine de faire une première percée dans ce marché, encore et toujours dominé par Samsung. Ce modèle au format original apporte cependant une bien mauvaise nouvelle : le fait qu’il n’arrivera pas en France.

Semaine après semaine, le Pixel Fold a dévoilé ses secrets. Aux dernières nouvelles, Google avait levé le voile sur le design de son premier pliable. Il faut dire que tout avait déjà été révélé via diverses fuites d’informations. Bonne nouvelle, les secrets sont terminés depuis hier suite à la conférence de lancement de la Google I/O 2023.

Avant de débuter la présentation du Pixel Fold, il est important de souligner que ce dernier ne sera pas disponible en France. Google a en effet limité la disponibilité à quelques pays, dont certains en Europe. Nous savons tout de même son prix en euros : 1 899 €. La période de sortie est pour le moment annoncé pour le mois de juin 2023.

Passons maintenant à la fiche technique. Le Pixel Fold dispose tout d’abord d’un écran pliable de 7,6 pouces avec un ratio 6:5, une définition de 2 208 par 1 840 pixels et d’une luminosité maximale de 1450 nits. L’écran externe est quant à lui de 5,8 pouces avec une définition de 1 080 par 2 092 et une luminosité maximale de 1 550 nits. Sans grande surprise, les deux dalles profitent d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ainsi, le smartphone opte pour un affichage plus sur la largeur que les autres modèles.

Petite particularité du Pixel Fold, la présence d’une charnière en forme de goutte d’eau. Cette innovation permet à Google de proposer un smartphone pouvant se replier complètement à plat, sans espacement. Ainsi, cela offre une épaisseur de seulement 12 mm quand le téléphone est fermé, contre 16 mm pour le Galaxy Z Fold 4. Au passage, une résistance à l’eau IPX8 est de la partie.

Côté performances, la Google Tensor G2 des Pixel 7 est de la partie, couplée à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne. L’autonomie est assurée par une batterie de 4 800 mAh, pouvant tenir 24 d’après Google, et compatible avec la charge rapide filaire 30 W. Nous apprenons ensuite que le Pixel Fold embarque un module photo avec capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 10,8 Mpx et un téléobjectif de 10,8 Mpx avec zoom optique x5 ; ainsi qu’une caméra selfie de 9,5 Mpx pour l’écran externe et de 8 Mpx pour l’écran externe.

Pour finir, il est important de souligner que Google annoncer des fonctionnalités propres à son smartphone pliable. Outre un mode multitâche permettant d’afficher deux applications en même temps, le Pixel Fold profite ainsi du « Dual Screen Interpreter Mode » affichant à votre interlocuteur sur l’écran externe des mots/phrases traduits via l’écran interne.