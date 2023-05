Nothing Phone (2) : lancement en juillet 2023 pour le smartphone haut de gamme Nothing

Le teasing continue autour du Nothing Phone (2). Le PDG de la marque, Carl Pei, vient en effet de partager quelques informations intéressantes au sujet de son premier modèle haut de gamme. Dans un entretien avec Forbes, il dévoile ainsi que le lancement est prévu pour le mois de juillet 2023, avec en prime une meilleure batterie que le Phone (1).

Concept : Ben Geskin

Le Nothing Phone (2) ne devrait plus trop tarder à arriver. Après une certification à la fin du mois de mars 2023, les choses deviennent plus concrètes désormais.

Le PDG de Nothing a en effet accordé une interview riche en information à Forbes. Nous avons tout d’abord une information concernant la fenêtre de sortie de ce premier smartphone haut de gamme. Carl Pei a en effet avoué que le Nothing Phone (2) arriverait durant le mois de juillet 2023. Auparavant, la marque précisait uniquement un lancement avant la fin de l’année.

Outre ce détail, le dirigeant partage une information intéressante du côté de l’autonomie : la capacité de la batterie. Cette dernière sera exactement de 4 700 mAh. À titre de comparaison, le Galaxy S23 dispose d’une batterie de 3900 mAh, contre 4355 mAh pour le Pixel 7. Le Nothing Phone (2), équipé d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1, aurait ainsi une belle proposition face à l’entrée de gamme du haut de gamme de Samsung et Google.

De récents bruits de couloirs mentionnaient aussi ces éléments de la fiche technique pour ce futur modèle : un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et capteur d’empreintes digitales sous l’écran ; 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 ; 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 ; un capteur principal de 50 Mpx ; de la charge filaire et sans fil ; ou encore une connectivité satellitaire.