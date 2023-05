Netflix : le partage de compte, c’est maintenant payant en France !

Netflix vient d’enclencher la seconde concernant la fin du partage de compte. La plateforme de streaming a en effet déployé plus largement sa dernière politique à ce sujet. Touchant désormais le marché français, cette dernière oblige à payer un supplément de 5,99 euros pour chaque utilisateur ajouté ne vivant pas dans le même foyer.

En février 2023, Netflix a annoncé que le partage de compte était maintenant payant dans de nouveaux pays (Canada, Nouvelle-Zélande, Portugal et Espagne). Mauvaise nouvelle, la France est maintenant concernée.

Dans un billet de blog, la plateforme de streaming déclare ainsi que « votre compte Netflix est pour vous et les personnes avec qui vous vivez ». Il n’est ainsi destiné qu’aux membres de votre logement. Dans le cas où vous voulez le partager avec des gens extérieurs à votre foyer, il faudra passer à la caisse.

Avant de parler des choses qui fâchent, voici la définition de foyer d’après Netflix : « tous les appareils connectés à Internet à l’endroit depuis lequel vous regardez Netflix », soit tous ceux qui « utilisent votre compte à partir de la même connexion Internet sont automatiquement intégrés à votre foyer Netflix ». Il est tout de même toujours possible de regarder films, séries et documentaires en dehors de son foyer lorsque vous êtes en déplacement (week-end, voyages…).

Dans le cas où vous partagez votre compte avec des personnes hors de votre foyer, vous recevrez un mail proposant d’ajouter un utilisateur supplémentaire à votre compte pour 5,99 euros par mois. À noter, il est possible d’en ajouter un aux abonnés de la formule standard, et jusqu’à deux pour ceux ayant l’offre premium. Le supplément devra être payé directement par la personne payant l’abonnement principal. Petite particularité, l’utilisateur supplémentaire aura son propre compte et mot de passe (et les mêmes avantages).

La deuxième solution proposée par Netflix face à cette situation est de créer un nouveau compte et de s’abonner de façon traditionnelle. Pour garder son historique, sa liste et ses recommandations, il est sans grande surprise possible d’utiliser la fonction de transfert de compte.