Apple Maps : iOS 17 permet de consulter une carte hors ligne pour les zones avec une mauvaise connexion

On vous a déjà rapporté certaines fonctionnalités d’iOS 17. Mais il semblerait que cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation OS n’ait pas encore fini de nous surprendre. En effet, 9to5mac a annoncé aujourd’hui que l’iOS 17 permettrait également d’ajouter des cartes hors ligne à Apple Maps. Plus précisément, si vous vous rendez dans une zone géographique où le Wi-Fi et le réseau cellulaire sont problématiques, vous pourrez télécharger à l’avance votre itinéraire.

Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée pour la première fois par l’utilisateur de Reddit u/freaktheclown.

Ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle fonctionnalité d’Apple Maps

Apparemment, si vous planifiez un itinéraire sur un iPhone exécutant l’iOS 17, Apple Maps peut vérifier à l’avance la qualité de la connexion dans la zone. Si celle-ci est faible, il mettra sur les options un lien pour télécharger une carte couvrant votre itinéraire. Cela vous évite ainsi de vous perdre si jamais l’accès à Apple Maps se retrouve coupé à cause de la mauvaise connexion.

Si l’application rencontre une zone avec des problèmes de connexion, il affichera l’avertissement « service limité ». Cependant, l’application ne définit pas encore ce qu’il appelle service limité. Selon 9to5mac, il pourrait se baser sur la télémétrie collectée par les autres utilisateurs.

Après avoir téléchargé une carte, l’utilisateur pourra accéder à sa collection de cartes hors ligne. Pour ce faire, il doit appuyer sur sa photo de profil dans l’application Maps. A noter que les mises à jour automatiques permettent à Apple Maps d’actualiser les cartes téléchargées avec les dernières cartographies. Les cartes ne risquent donc pas de devenir obsolètes. Par ailleurs, il est également possible de consulter les cartes téléchargées sur l’Apple Watch, si l’iPhone rattaché se trouve à proximité.