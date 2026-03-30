Even Realities rend vos réunions plus efficaces avec ses lunettes G2

Even Realities innove une fois de plus sur le marché des lunettes intelligentes. L’entreprise, basée à Shenzhen, présente aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité nommée Prep Notes. Cette technologie vise à transformer la préparation des conversations grâce à l’intelligence artificielle. Découvrez comment Even G2 devient l’accessoire indispensable de votre quotidien.

Les lunettes intelligentes Even G2 révolutionnent la préparation

Depuis leur lancement, les lunettes Even G2 proposent un assistant IA unique, appelé Conversate. Aujourd’hui, Even Realities va plus loin. Avec Prep Notes, les utilisateurs peuvent arriver prêts à toutes leurs réunions. Ils téléchargent simplement leurs documents avant la rencontre. Les informations clés s’affichent ensuite en temps réel directement devant leurs yeux. Plus besoin de sortir son téléphone ou son ordinateur. Une simple pression sur les lunettes ou l’anneau connecté suffit pour accéder aux notes préparatoires et naviguer dans les suggestions.

Prep Notes : transformer vos réunions grâce à l’IA embarquée

Prep Notes ne se limite pas à afficher vos notes. Cette fonction propose aussi des suggestions de réponses, des mots-clés et même une vérification des faits lors des échanges. Vous gagnez ainsi en confiance et en efficacité. En d’autres termes, tout le nécessaire pour être actif et maître de vos conversations sans effort. Les lunettes Even G2 deviennent comme une seconde mémoire, discrète et performante. Plus vous les utilisez, plus elles s’adaptent à vos besoins professionnels ou personnels.

Even Hub : une plateforme ouverte pour des applications innovantes

Avec Even Hub, la marque franchit une nouvelle étape. Elle propose une plateforme ouverte aux développeurs. Cela permet d’installer des applications directement sur les lunettes. Les possibilités deviennent presque infinies : lecture, gestion d’agenda, exercices de bien-être, jeux, outils pour l’auto-organisation… Chaque utilisateur personnalise ainsi son expérience selon ses envies. Surtout, cette ouverture stimule l’innovation puisque la communauté peut inventer de nouveaux usages.

En résumé, Even Realities prouve que la technologie peut être au service de l’humain. Les lunettes intelligentes Even G2 changent votre façon de préparer, d’échanger et de vivre le quotidien. Grâce à Prep Notes et Even Hub, vous bénéficiez d’une expérience sur-mesure qui s’améliore au fil des jours. N’attendez plus pour faire de vos conversations un moment d’échange réussi et préparé.

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