Netflix : les films et séries à ne pas manquer en avril 2026

Chaque mois, Netflix renouvelle son catalogue. Et comme souvent, il y a du très lourd. Entre nouvelles saisons attendues, films cultes et productions originales, la plateforme continue de jouer sur tous les terrains.

En avril 2026, le programme s’annonce particulièrement riche. On retrouve des retours très attendus comme Stranger Things : Chroniques de 1985, mais aussi des ajouts plus discrets qui pourraient bien créer la surprise. Sans oublier quelques classiques du cinéma qui viennent renforcer l’offre.

De notre côté, on apprécie toujours ce mélange. Netflix alterne entre contenus populaires et propositions plus audacieuses. Résultat, il y a toujours quelque chose à lancer, peu importe votre humeur du moment.

Alors, que faut-il vraiment regarder ce mois-ci ? Voici toutes les nouveautés Netflix d’avril 2026, classées par date pour vous y retrouver facilement

Un mois d’avril 2026 sous le signe des nouveautés et des retours attendus

Dès le début du mois, Netflix pose les bases avec un mélange efficace. On retrouve des contenus originaux, mais aussi des ajouts plus classiques. Le 1er avril donne le ton avec Un ours dans le Jura. Un film qui intrigue immédiatement. Dans le même temps, la plateforme enrichit son catalogue avec des genres variés. Documentaire, anime ou comédie, chacun y trouve sa place.

Rapidement, les sorties s’enchaînent. Le 2 avril marque notamment l’arrivée de XO, Kitty : Saison 3. Une série qui continue de séduire un public fidèle. Quelques jours plus tard, le 3 avril, Netflix mise sur l’action avec Nuit blanche et sur des univers plus sombres avec Les clans de la coke : Saison 2. Le rythme est soutenu. Impossible de s’ennuyer.

On note aussi le retour de films populaires comme Apollo 13 le 7 avril. Un classique qui fait toujours son effet. Netflix joue ici la carte de la nostalgie. Et ça fonctionne.

Des productions originales et des surprises tout au long du mois

Au fil des jours, la plateforme continue de diversifier son offre. Le 8 avril, Trust Me : Le faux prophète apporte une touche documentaire. Puis, le 9 avril, l’arrivée de Bandi attire l’attention. Un film qui pourrait bien créer la surprise.

Mais le vrai tournant arrive autour du 10 avril. Netflix mise sur des contenus plus pointus comme Nature prédatrice. Ensuite, le 11 avril propose un événement particulier avec un contenu en direct autour de Tyson Fury. Une stratégie qui montre que la plateforme explore de nouveaux formats.

La mi-avril est tout aussi dense. Le 15 avril, plusieurs sorties viennent enrichir le catalogue. Million Dollar Secret : Saison 2 s’adresse aux amateurs de suspense. Tandis que One Piece continue son expansion en version animée. Netflix capitalise clairement sur ses franchises fortes.

Une fin de mois marquée par les gros lancements

La seconde moitié du mois monte encore en intensité. Le 16 avril met en avant Ronaldinho : Le seul et l’unique. Un documentaire qui devrait séduire les fans de football. Le lendemain, Macho Alfa : Saison 5 et un contenu autour de David Attenborough viennent compléter l’offre.

Le 18 et 19 avril restent plus calmes, mais efficaces. Entre La dégustation et Fight Club, Netflix alterne entre nouveautés et films cultes. Une formule désormais bien rodée.

Enfin, la fin du mois concentre les sorties les plus attendues. Le 21 avril voit arriver L’envers du sport et Havoc avec Tom Hardy. Deux propositions solides. Puis, le 23 avril marque un moment clé avec Stranger Things : Chroniques de 1985. Clairement, l’un des temps forts du mois.

Les derniers jours ne sont pas en reste. Entre Apex le 24 avril, Dorohedoro : Saison 2 le 29 et The Hunt le 30, Netflix boucle le mois avec une offre dense.Au final, avril 2026 s’impose comme un mois complet. Entre séries populaires, documentaires et films marquants, la plateforme confirme sa stratégie. Proposer du contenu pour tous, sans exception.