FIX 2024 : Zio Robot présente Mobile Worker, le robot collaboratif pour le transport industriel

Au salon FIX 2024, Zio Robot Co., Ltd., dirigée par Tae Hun Kang, a présenté son robot collaboratif et de transport, le Mobile Worker. En combinant navigation autonome et transport sécurisé de charges, ce robot se distingue comme une solution modulaire adaptée aux environnements industriels en pleine évolution.

Mobile Worker : un robot pour transporter et collaborer

Mobile Worker est conçu pour faciliter le transport de charges de différentes tailles et poids dans les usines et entrepôts. Son architecture modulaire le rend adaptable, offrant des options de chargement allant de 50 kg à 3 tonnes. Le robot peut opérer seul ou en équipe, permettant de créer des configurations flexibles en fonction des besoins, rappelant la simplicité des blocs Lego. Cette approche flexible s’intègre parfaitement aux processus de production modernes, qui privilégient la synergie entre travailleurs humains et robots.

Contrairement aux systèmes fixes de type tapis roulant, Mobile Worker est conçu pour s’adapter facilement aux changements d’environnement. Cette capacité à se réorganiser rapidement en fait un atout dans un contexte industriel où les besoins évoluent constamment. Un représentant de Zio Robot explique : « Nos robots se distinguent en combinant l’expertise humaine avec des capacités robotiques avancées, au-delà des simples tâches répétitives. »

Des capacités collaboratives pour un travail en équipe efficace

Mobile Worker se démarque par son aptitude à collaborer avec les travailleurs. Le robot intègre une plateforme de contrôle multi-robots, ce qui lui permet de communiquer et de travailler en équipe avec d’autres robots ou avec des humains. Cette capacité à s’adapter aux besoins de l’opérateur en fait un outil polyvalent, capable d’accroître la productivité en permettant à chacun de se concentrer sur ses forces spécifiques.

L’équipe de Zio Robot anticipe que les environnements industriels vont se transformer pour adopter des systèmes plus dynamiques et adaptables, avec des robots capables de répondre aux changements d’organisation en temps réel. « Le futur de l’industrie se dirige vers des configurations plus modulables, où robots et humains travaillent ensemble, »souligne le représentant de Zio Robot.

FIX 2024 : une plateforme pour l’innovation en robotique

Le FIX 2024, tenu au centre EXCO de Daegu, a été un événement phare pour les technologies avancées en mobilité, robotique et intelligence artificielle. Dans le cadre de l’Expo Daegu Robot, les visiteurs ont pu découvrir des solutions de robots industriels et collaboratifs, renforçant la position de FIX comme point de rencontre pour les innovations technologiques. Le salon a aussi offert une Start-up Arena pour encourager les échanges entre startups et investisseurs, facilitant ainsi le développement d’un écosystème dynamique.

En présentant Mobile Worker, Zio Robot met en avant sa mission d’aider les industries à évoluer vers des environnements plus flexibles et efficaces, dans lesquels l’interaction entre humains et robots est optimisée. FIX 2024 a permis à Zio Robot de montrer l’étendue de ses capacités et d’envisager de nouvelles collaborations internationales pour le futur de la robotique industrielle.