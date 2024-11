FIX 2024 : Ecopeace présente Eco-Bot, le robot purificateur d’eau pour un avenir durable

Au FIX 2024, Ecopeace, dirigée par In-won Chae, a dévoilé Eco-Bot, un robot conçu pour purifier les ressources en eau de façon autonome. Ecopeace, spécialiste des solutions écologiques, se concentre sur l’amélioration de la qualité de l’eau en utilisant des technologies respectueuses de l’environnement et alimentées par des énergies renouvelables.

Eco-Bot : une solution autonome pour purifier l’eau

Eco-Bot est un robot purificateur d’eau innovant. Alimenté par l’intelligence artificielle, il navigue de manière autonome sur les surfaces d’eau pour collecter et analyser des données en temps réel sur la qualité de l’eau. Grâce à un système de filtration de haute performance, l’ECO-FILTER, Eco-Bot élimine les algues microscopiques (jusqu’à 5 microns) avec une efficacité de 95 %. Ce mécanisme physique est une réponse écologique pour lutter contre la prolifération d’algues dans les réservoirs, offrant ainsi une solution efficace et durable pour gérer les ressources en eau.

Eco-Bot est équipé de panneaux solaires, ce qui réduit ses coûts de fonctionnement et son empreinte carbone. Cette solution énergétique permet à Eco-Bot de travailler de manière autonome, tout en minimisant les émissions de CO₂ liées à son fonctionnement. Grâce à cette innovation, Eco-Bot se positionne comme une solution clé pour la gestion durable des eaux.

Un système complet pour une gestion avancée de l’eau

En complément d’Eco-Bot, Ecopeace a également présenté l’Eco-Station. Ce système intégré gère la surveillance, la recharge et le contrôle de plusieurs Eco-Bots simultanément. Ce centre de contrôle permet aux gestionnaires de surveiller la qualité de l’eau, de planifier les opérations de nettoyage et de coordonner les déplacements des robots. L’Eco-Station s’inscrit dans une stratégie de purification complète qui simplifie et optimise la gestion de l’eau.

Ecopeace ne s’arrête pas là et développe actuellement un système avancé de gestion de l’eau appelé Eco-Twin. Créé en partenariat avec NEXTORM, spécialiste coréen de l’intelligence artificielle et du big data, Eco-Twin visualise les données sur l’eau sous forme de jumeaux numériques. Cette innovation rend le suivi des ressources en eau plus intuitif et renforce l’efficacité des écosystèmes de gestion de l’eau. Elle permet également de détecter les sources de pollution et d’intervenir rapidement en cas de contamination.

FIX 2024 : un tremplin pour les technologies durables

FIX 2024, avec ses expositions sur la mobilité, la robotique et l’intelligence artificielle, est une vitrine pour les innovations écologiques. Le salon a permis à Ecopeace de rencontrer des acheteurs et des experts internationaux intéressés par des solutions pour un avenir durable. Un porte-parole d’Ecopeace a déclaré : « Nous prévoyons d’exploiter pleinement ces nouveaux contacts pour étendre notre réseau et renforcer notre mission en faveur de l’environnement ».

FIX 2024 inclut des secteurs variés, comme le Daegu International Future Auto & Mobility Expo, qui présente des avancées en UAM (mobilité aérienne urbaine) et conduite autonome, ainsi que l’ICT Convergence Expo, dédiée aux technologies IA, big data, et blockchain. La Start-up Arena, nouvellement lancée, favorise aussi les rencontres entre startups et experts, encourageant les synergies pour un monde plus durable.

En présentant Eco-Bot, Ecopeace illustre la mission de FIX 2024 : proposer des innovations durables qui répondent aux besoins environnementaux du futur.