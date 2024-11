Test – Huawei Watch GT 5 Pro : Sportive et élégante

Huawei propose une nouvelle mouture de sa célèbre série Watch avec la dernière née : la Huawei Watch GT 5 Pro. Une montre connectée qui propose élégance, performances et efficacité. Est-ce que la marque chinoise a réussi, encore une fois, à transformer l’essai grâce à cette version 2024 haut de gamme ? Éléments de réponses dans cet article.

Unboxing

Comme d’habitude, l’unboxing de cette Huawei Watch GT 5 Pro est extrêmement rapide. En effet, seul le chargeur à induction fait partie du package, accompagné des classiques manuels d’utilisation et de garantie. Le chargeur est toujours le même depuis plusieurs générations (et c’est une très bonne chose !) avec toujours une utilisation toujours très simple et pratique.

Design

Nous avons entre les mains la version avec bracelet fluoroélastomère offrant un look plutôt sportif. Une version en titane existe également. Le boitier, ici en 46 mm, et composée de titane et de céramique. Il accueille un écran AMOLED de 1.43 pouce. Une molette est encore une fois présente sur le côté droit, ainsi qu’un bouton permettant d’accéder rapidement aux différents entraînements. Ce dernier sera aussi utile pour les ECG ou la détection de souplesse des artères. La molette permettra de naviguer dans les différents menus de manière fluide. Le dessous de la montre arbore le classique capteur cardiaque ainsi qu’un petit haut-parleur. En effet, il vous sera possible de passer des coups de fils avec cette montre.

Performances et utilisation

Cette Huawei Watch GT 5 Pro excelle encore une fois dans son UX, avec encore quelques améliorations par-ci par-là, notamment au niveau des activités. La gestion de la navigation est toujours aussi agréable, notamment grâce à la présence de cette fameuse couronne, iconique de ces modèles. La visualisation de certaines activités à était grandement améliorée, comme la course à pied ou encore la plongée en apnée, pour ne mentionner que ces deux-là. Si vous souhaitez également prendre connaissance de certains éléments de santé, vous serez servis. Au menu, nous retrouvons le classique capteur cardiaque, mais aussi un électrocardiogramme, ou encore la détection de la souplesse des artères. Attention toute fois, cela ne se substitue en rien à des tests réalisés par des professionnels de la santé.

Si vous êtes familier avec les montres connectées, vous savez que l’autonomie est souvent un point faible. Depuis quelques générations, Huawei à fait un très bon travail à ce sujet. Sur cette dernière version, les résultats sont plutôt très bons. Avec mon utilisation (capteur cardiaque, notifications, suivi du sommeil, etc.) j’arrive à tenir plus ou moins une semaine sans passer par la case recharge. La marque annonce une autonomie max pouvant aller jusqu’à 14 jours, mais aux dépens de certaines fonctionnalités plutôt intéressantes.

Conclusion

Étant possesseurs de montres Huawei depuis quelque temps désormais, je ne peux que vous conseillez cette Watch GT 5 Pro. Elle arbore de très belles finitions, avec des matériaux prémiums utilisés. N’en doutez pas, cette montre saura vous accompagner dans toutes vos aventures sans aucun soucis. L’autonomie se rajoute à la liste des bons points, avec une possibilité de tenir jusqu’à deux semaines, un très bon score. Amis sportifs, cette Huawei Watch GT 5 Pro à toute sa place à votre poignet pour vous accompagner dans toutes vos sorties afin d’avoir à portée de main les statistiques sur vos performances.

Côté tarif, le prix démarre à 379€ sur Amazon. Le prix est plus élevé que l’ancienne génération, mais cela s’explique par les matériaux utilisés, ainsi que par les fonctionnalités disponibles.

