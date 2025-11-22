TUTO – Disparition de Messenger sur Mac et Windows : comment protéger vos conversations ?

L’application de bureau Messenger vit ses dernières semaines. Meta a confirmé que la version pour Mac et Windows cessera définitivement à partir du 15 décembre 2025. Les utilisateurs disposent d’un délai limité pour sécuriser leurs échanges et éviter de perdre des années de discussions. Cette décision marque la fin d’une expérience lancée il y a cinq ans, qui n’a pas réussi à s’imposer face aux versions web et mobile.

Meta a précisé que les utilisateurs recevront une notification directement dans l’application. Celle-ci les informera de la fermeture prochaine et leur donnera 60 jours pour se préparer. Passé ce délai, il sera impossible de se connecter via l’application de bureau. Les utilisateurs seront automatiquement redirigés vers Facebook ou vers le site officiel messenger.com pour continuer à échanger.

Cette transition illustre la volonté de Meta de concentrer ses efforts sur les plateformes les plus utilisées. Les versions web et mobile de Messenger continueront de fonctionner normalement. En revanche, l’application native sur ordinateur ne sera plus disponible, ce qui oblige les habitués à changer leurs habitudes.

Pour éviter de perdre des messages importants, Meta recommande de sauvegarder ses conversations avant la fermeture. Les utilisateurs peuvent exporter leurs données directement depuis les paramètres de Facebook ou Messenger. Cette opération permet de conserver un fichier contenant l’historique complet des échanges.

Nous vous conseillons aussi de supprimer l’application de bureau une fois la transition effectuée. Cela évite toute confusion et garantit que les utilisateurs passent bien par les versions encore actives. Ceux qui utilisent Messenger sans compte Facebook pourront continuer à accéder à leurs discussions via le site messenger.com, sans obligation de créer un profil.