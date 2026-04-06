TUTO – Maîtriser Siri 2.0 : Comment lui demander d’analyser vos mails et messages personnels ?

L’arrivée d’Apple Intelligence marque un tournant majeur pour l’assistant vocal d’Apple. Avec la version 2.0 de Siri (déployée via iOS 18.4 et versions ultérieures), l’intelligence artificielle ne se contente plus de régler des minuteurs. En effet, elle possède désormais une compréhension contextuelle de votre vie numérique. Voici comment configurer et exploiter ces nouvelles capacités pour que Siri devienne votre assistant personnel de gestion d’informations.

Les bases : Prérequis et Configuration pour utiliser Siri 2.0

Avant de pouvoir demander à Siri d’analyser vos contenus privés, votre matériel doit être capable de gérer les calculs complexes de l’IA générative d’Apple.

Matériel et Logiciel requis

Pour profiter de Siri 2.0, vous devez posséder l’un des appareils suivants :

iPhone : 15 Pro, 15 Pro Max ou modèles plus récents (iPhone 16, etc.).

15 Pro, 15 Pro Max ou modèles plus récents (iPhone 16, etc.). iPad / Mac : Tout modèle équipé d’une puce M1 ou ultérieure.

Tout modèle équipé d’une puce ou ultérieure. Système : iOS 18.4, iPadOS 18.4 ou macOS Sequoia 15.4 minimum.

Étape d’activation

L’analyse des données personnelles est désactivée par défaut pour garantir la confidentialité. Pour l’activer :

Ouvrez les Réglages. Appuyez sur la section Apple Intelligence et Siri. Activez l’option Apple Intelligence. Une fois le téléchargement des modèles d’IA terminé, Siri sera prêt à interagir avec vos données locales.

Siri peut désormais « lire » et synthétiser les informations contenues dans l’application Mail. L’assistant ne se contente plus de chercher des mots-clés, il comprend le sens des phrases.

Résumer et synthétiser

Si vous rentrez de vacances avec une boîte de réception saturée, vous pouvez dire :

« Siri, résume mes e-mails non lus de ce matin. »

« Quels sont les points clés de l’e-mail envoyé par [Nom] hier ? »

Extraction d’informations spécifiques

Siri est capable d’extraire des données précises sans que vous ayez à ouvrir l’application :

« Cherche les informations de vol dans mes mails pour mon voyage de demain. »

« À quelle heure est le rendez-vous mentionné dans le mail de la banque ? »

Interroger Siri sur vos messages personnels

Grâce à sa nouvelle capacité de compréhension du langage naturel, Siri traite les fils de discussion dans l’application Messages comme une base de données contextuelle.

Retrouver un détail dans une conversation

Inutile de faire défiler des mois de discussions. Demandez simplement :

« Siri, qu’est-ce que [Nom] m’a dit à propos du dîner de ce soir ? »

« Est-ce que j’ai reçu un message à propos de [Sujet] récemment ? »

La puissance de l’inter-applicatif

L’une des plus grandes forces de Siri 2.0 est de faire le lien entre les apps. Vous pouvez par exemple dire :

« Envoie à [Nom] l’horaire de train que j’ai reçu par mail tout à l’heure. » L’IA identifiera le billet dans vos mails et créera automatiquement un message prêt à l’envoi.

Les solutions de secours si votre iPhone n’a pas cette fonctionnalité

Si votre appareil ne supporte pas Apple Intelligence (modèles antérieurs à l’iPhone 15 Pro), il existe des alternatives pour que Siri vous aide tout de même avec vos textes.

Utiliser le contenu énoncé

Vous pouvez forcer Siri à lire des e-mails ou des messages spécifiques via les réglages d’accessibilité :

Allez dans Réglages > Accessibilité. Sélectionnez Contenu énoncé. Activez Énoncer la sélection. Désormais, en sélectionnant un texte dans un message, vous pourrez demander à Siri de le lire à voix haute.

Lecture automatique des messages

Dans les réglages Siri, vous pouvez également activer la Lecture des messages/e-mails à voix haute (notamment via des AirPods ou CarPlay), ce qui permet de rester informé sans regarder son écran, même sans les fonctions avancées d’IA.

Concernant la confidentialité, il faut savoir qu’Apple Intelligence utilise le Private Cloud Compute. Cela signifie que la majorité des analyses de vos mails et messages se font directement sur votre iPhone. Si une requête nécessite plus de puissance, les données sont envoyées de manière cryptée vers des serveurs Apple sans jamais y être stockées.

Pour aller plus loin, découvrez aussi comment créer des images avec Image Playground grâce à Apple Intelligence ?