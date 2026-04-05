Révolutionnaire : Haier Horizon sublime la fraîcheur et simplifie la vie

Le monde de la réfrigération entre dans une nouvelle dimension grâce à Haier. Le géant de l’électroménager dévoile sa Collection Horizon, une gamme de réfrigérateurs hyper connectés et intelligents, taillés pour les cuisines les plus exigeantes. Ainsi, alliant intelligence artificielle, efficacité énergétique et design haut de gamme, ces modèles promettent de révolutionner notre façon de préserver la fraîcheur des aliments et d’organiser nos espaces de vie.

Haier, un leader qui ne s’essouffle pas

Depuis maintenant 18 ans, Haier occupe la première place mondiale de la réfrigération. En effet, la marque s’impose sur le marché avec plus de 400 millions de foyers équipés à travers 200 pays, tout en étant renforcée par une force d’innovation impressionnante. Par ailleurs, rien qu’en 2025, Haier a déposé près de 1 818 brevets dans le secteur, tout en accumulant les récompenses internationales pour le design.

Haier s’appuie sur des standards de test ultra stricts, des certifications mondiales telles que UL, VDE, SGS, TÜV et Intertek, ainsi qu’une production pensée pour minimiser l’impact environnemental. Innovation et durabilité vont donc de pair sur toute la chaîne.

Quand technologie rime avec praticité et écologie

La gamme Horizon joue la carte de la capacité XXL et de la modularité sans sacrifier la sobriété énergétique. Avec ses 700 litres de contenance, ces nouveaux réfrigérateurs offrent un espace généreux.

Le compartiment congélateur élargi renforce leur praticité au quotidien.

Ils s’imposent parmi les meilleurs du marché, avec des classes énergétiques allant jusqu’à C.

Mais la vraie différence se cache à l’intérieur. NutriBank, une technologie exclusive, prolonge radicalement la durée de vie de la viande et du poisson sans les congeler, préservant jusqu’à 95 % des protéines et toute la saveur des aliments. Les fruits et légumes profitent aussi d’une fraîcheur prolongée grâce à la Active Fresh Zone, qui maîtrise l’humidité jusqu’à 90 %. Un système ABT® Pro assure l’hygiène impeccable, éliminant (presque) toutes les bactéries, tandis que la Magic Zone garantit une gestion sur-mesure de la température.

Faciliter la vie des foyers connectés

Conscients des nouvelles habitudes et de la place centrale de la cuisine, les réfrigérateurs Horizon misent sur l’organisation et l’accessibilité.Les étagères réglables offrent une grande flexibilité.

Les tiroirs à ouverture directe facilitent l’accès aux aliments. La fabrique à glaçons avec “Bar Experience” et les distributeurs d’eau intelligents en font un véritable allié du quotidien.

L’AI Food Care System scanne le contenu, suit les dates, recommande des conditions de conservation optimales… et même une Smart Window de 27 pouces pour jeter un œil sans ouvrir la porte. Moins de gaspillage alimentaire, plus d’économie d’énergie : Horizon redéfinit la gestion domestique avec style et efficacité.

La Collection Horizon de Haier s’impose en pionnière sur le marché, réconciliant technologie, écologie et plaisir d’utilisation. Et vous, que pensez-vous de ces innovations ? Partagez vos impressions ou vos envies de nouvelle cuisine dans les commentaires !