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LGMG CONEXPO 2026 : des innovations majeures pour un avenir prometteur

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 17 mars 2026
2 minutes de lecture
LGMG présente ses nouveaux équipements et services à la CONEXPO 2026 à Las Vegas.

LGMG a marqué l’actualité de la CONEXPO-CON/AGG 2026 à Las Vegas en dévoilant ses nouvelles solutions. À cette occasion, l’évènement a permis à la marque de démontrer son dynamisme sur le marché des équipements de construction. Par ailleurs, plusieurs nouveautés et innovations majeures ont été présentées. Ainsi, découvrez l’essentiel de ces annonces pensées pour les professionnels du secteur.

Présentation des nouveaux équipements LGMG à la CONEXPO 2026

Lors du salon, LGMG a dévoilé trois nouveaux modèles répondant aux attentes des professionnels :

  • Un élévateur à bras télescopique de 125 pieds, parfait pour travailler en hauteur en toute sécurité.
  • Le télescopique H1256, destiné à la manutention de charges lourdes sur divers chantiers.
  • Un chariot élévateur électrique à contrepoids de la série X7, performant et respectueux de l’environnement.

Grâce à ces innovations, LGMG confirme sa volonté d’offrir des solutions modernes adaptées aux besoins du marché nord-américain. Chaque équipement a été pensé pour garantir sécurité, productivité et durabilité.

Lancement du service LGMG ProCare et renforcement de l’après-vente

LGMG ne se limite pas à la vente d’équipements modernes. L’entreprise lance LGMG ProCare, un nouveau service destiné à l’assistance après-vente. Ce programme propose :

  1. Un réseau d’assistance local étendu.
  2. Un engagement “toujours disponible, toujours fiable”.
  3. Une meilleure disponibilité des pièces détachées.

Grâce à cette initiative, LGMG souhaite accompagner ses clients sur le long terme. Les professionnels bénéficient ainsi d’une plus grande tranquillité et de solutions rapides pour chaque besoin de maintenance.

Partenariats stratégiques et expansion internationale de LGMG

La participation à la CONEXPO 2026 a aussi été l’occasion pour LGMG de signer des accords majeurs avec des partenaires mondiaux. Ces collaborations renforcent l’influence de la marque à l’international. De plus, LGMG a enregistré de nouvelles commandes, preuve de la confiance grandissante accordée par les clients et prospects. Cette stratégie d’alliance vise à soutenir la croissance de LGMG et l’innovation continue des équipements.

En résumé, LGMG CONEXPO 2026 marque une étape clé pour le développement de la marque. Les nouveaux équipements, le service ProCare et les nouveaux partenariats confirment l’engagement de LGMG envers l’innovation et la satisfaction client. Le secteur des équipements de construction peut compter sur un acteur stable, engagé et tourné vers l’avenir.

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il y a 4 heuresDernière mise à jour: 17 mars 2026
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La rédac

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