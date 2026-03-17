Révolution OPPO : Découvrez l’incroyable Find N6 et son innovation dans les smartphones pliables

OPPO frappe fort avec son tout nouveau Find N6, un smartphone pliable qui promet de révolutionner le secteur. Modèle phare de la marque, ce bijou de technologie ne sera malheureusement pas commercialisé en France. Pourtant, difficile de passer à côté de ses avancées, tant sur l’innovation du pliage que sur la puissance embarquée.

Le « Zero-Feel Crease » repousse les limites du pliable

Premier atout : la technologie Zero-Feel Crease. OPPO fait une promesse audacieuse : un écran interne presque sans pli, né d’années de recherche et d’ingénierie. Grâce à la charnière Titanium Flexion Hinge de deuxième génération et une technologie de 3D Liquid Printing, l’écran affiche une surface homogène. De plus, les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec une variance réduite à 0,05 mm, le pli devient quasi invisible. Il s’agit d’une première sur le marché.

Ce résultat, OPPO l’obtient après plus de 20 cycles d’impression et de solidification de microgouttelettes, pour garantir la perfection du pliage sur le long terme. Par ailleurs, la durabilité n’est pas oubliée : le Find N6 survit à un million de pliages selon TÜV Rheinland. Il conserve aussi sa qualité après des milliers d’ouvertures.

Un design élégant et une productivité dopée à l’IA

Le Find N6 se distingue par son design ultra-fin et ses deux écrans haut de gamme. Il propose un écran externe de 6,62 pouces et un écran interne de 8,12 pouces. Sa lisibilité reste parfaite en plein soleil et le confort est assuré la nuit (1 800 nits maximum et 1 nit minimum). En outre, la protection visuelle avancée est garantie grâce à un PWM à 2 160 Hz. OPPO a pensé à tout.

Côté robustesse, la triple certification IP56, IP58 et IP59 rassure, tandis que les versions Stellar Titanium et Blossom Orange allient style et originalité.

Mais OPPO va plus loin avec son stylet OPPO AI Pen. Il décuple la productivité avec 4 096 niveaux de pression et une série de fonctions intelligentes. Parmi ces fonctions, on trouve Circle to Capture ou AI Image, qui transforment croquis en illustrations pro. Par ailleurs, le multitâche n’est pas oublié : la fonctionnalité Free-Flow Window offre une gestion flexible de quatre applis ouvertes en simultané. Le tout est fluidifié par ColorOS 16.

Performances au sommet & photo ultra-haute définition

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et la batterie 6 000 mAh à recharge ultra rapide assurent une autonomie solide et des performances de haut vol. De plus, les amateurs de photo ne seront pas en reste : capteur principal 200 MP signé Hasselblad, ultra grand-angle de 50 MP, téléobjectif 3x périscopique, et mode vidéo 4K 120 fps en Dolby Vision. Enfin, le mode portrait Hasselblad sublime chaque cliché. Le mode XPAN invite également à l’expérimentation créative.

Le Find N6 confirme ainsi qu’innovation ne rime plus avec compromis, que ce soit pour la productivité ou la photo.

Le Find N6 d’OPPO incarne l’avenir des smartphones pliables. Dommage pour les utilisateurs français qui devront patienter pour y accéder, mais cette innovation risque bien de donner le ton pour les prochains flagship pliables. Que pensez-vous de ce nouveau standard ? Seriez-vous prêt à passer au pliable Zero-Feel ?

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