Test – Je teste la Trust GXT 721 Ruya Pro : une chaise confortable, réglable et pensée pour les longues sessions

La Trust Ruya Pro GXT 721 ne joue pas la carte de la chaise discrète. Le carton annonce la couleur : massif, 27 kilos, mais avec une prise correcte, donc transportable sans galère si tu t’organises un minimum. Une fois sortie, la chaise confirme l’impression : elle est lourde, large et elle occupe visuellement l’espace. Je l’ai montée, réglée, puis utilisée sur de longues sessions de travail et de jeu. Je l’ai testée, et voilà ce que j’en ai pensé.

Trust Ruya Pro GXT 721 : notre avis en bref

La Trust Ruya Pro GXT 721 mise sur le confort longue durée avec un support lombaire réglable à la manivelle, très efficace. Elle donne une vraie impression de solidité grâce à sa base aluminium et une stabilité rassurante, même quand on se balance. Son point faible, c’est surtout son encombrement : elle s’adresse plutôt aux bureaux larges et aux espaces qui respirent. Elle convient aussi à des gabarits plus petits, mais elle n’est pas faite pour un coin bureau serré. À 400 €, elle paraît chère. Plus bas, elle devient nettement plus cohérente.

Produit disponible sur Trust GXT721 RUYA PRO GAMING CHAIR (25186)

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Un montage simple et rapide, tout est dans la boîte

J’ai monté la Trust GXT 721 en 27 minutes chrono en main. Tout était fourni, et l’assemblage reste logique. Les étapes s’enchaînent sans surprises, et on n’a pas besoin d’outils exotiques ou d’un tutoriel YouTube pour y arriver. Bon, il y a quand même une vis qui ne voulait absolument pas se mettre à sa place, il faut le dire.

Le plus contraignant, c’est essentiellement la manutention. Le carton est lourd, la chaise aussi, et certaines étapes demandent de bien maintenir les éléments en place. Rien d’insurmontable, mais c’est clairement plus confortable à deux si tu veux éviter de jongler avec le dossier et l’assise.

Une chaise qui prend de la place, et il faut l’assumer

La Trust GXT 721 Ruya n’est pas seulement large, elle est aussi visuellement imposante. Dans un grand bureau, ça passe très bien. Elle remplit l’espace, et elle donne un côté poste de travail « installé ». Dans un petit bureau, en revanche, elle peut vite devenir envahissante, surtout si tu manques de recul ou si ton plateau est étroit.

C’est là que son positionnement devient clair : ce n’est pas une chaise pensée pour un setup étroit ou un studio où chaque centimètre compte. Elle convient aux petits gabarits, oui, mais elle demande de l’espace autour d’elle. Si ton bureau est déjà serré, disons que ça ne va pas aller en s’arrangeant !

Solidité et stabilité, même quand on bouge beaucoup

Ce qui m’a marqué avec la GXT 721 Ruya Pro c’est la sensation de stabilité. La base aluminium inspire confiance, et quand on se balance, la chaise reste bien posée. Je n’ai pas eu cette impression de flottement qu’on retrouve parfois sur des chaises plus légères, surtout quand on change souvent de posture.

Évidemment, je ne peux pas simuler un gabarit très lourd. Mais justement, la chaise donne le sentiment qu’elle saura encaisser sans broncher. Elle paraît conçue pour supporter des utilisateurs plus grands et plus massifs, sans que l’ensemble se mette à craquer ou à perdre en stabilité au fil des semaines.

Le support lombaire à manivelle, le vrai point fort

Le support lombaire réglable à la manivelle, c’est l’argument qui fait la différence. On ne parle pas d’un coussin qu’on déplace vaguement, mais d’un réglage qu’on ajuste précisément pour nous. Tu ajustes, tu sens immédiatement l’effet, et tu peux corriger ta posture sans te relever. Un vrai bon point pour la Trust GXT 721 Ruya Pro.

Sur de longues sessions, c’est excellent. Pour travailler, c’est même le genre de détail qui change ton rapport à la chaise. Tu peux renforcer le soutien quand tu tapes ou quand tu te tiens droit, puis le relâcher un peu quand tu veux te poser. C’est simple, et ça marche.

Réglages nombreux, et une chaise qui s’adapte

La Trust GXT 721 Ruya Pro est très réglable. C’est important, parce que son gabarit ne veut pas dire qu’elle est réservée à une seule morphologie. Une fois bien ajustée, elle peut convenir à des personnes plus petites, à condition de prendre le temps de régler correctement la hauteur, l’inclinaison et le soutien lombaire.

L’appui-tête, lui, dépendra de ta taille et de ta posture. Selon les gabarits, il peut tomber parfaitement pour certains, pour moi, c’est un peu trop haut, dommage. Mais l’idée générale reste la même, la chaise cherche à s’adapter, et elle offre assez de réglages pour trouver une position solide, surtout si tu alternes travail et jeu.

Accoudoirs, ressenti et confort de tous les jours

Globalement, le confort est très bon, surtout grâce au duo assise large + soutien lombaire. On s’installe facilement, et on comprend vite que la chaise vise les longues sessions. Elle ne donne pas l’impression de te pousser à bouger au bout d’une heure. Elle reste accueillante et stable, et ça compte au quotidien.

Mon principal bémol reste les accoudoirs. Je les trouve un peu en dessous du reste en termes de ressenti. J’aurais aimé quelque chose de plus premium, plus naturel sous les avant-bras, ou avec un mouvement plus libre. Ce n’est pas rédhibitoire, mais à ce niveau de produit, on attend souvent un peu mieux.

Prix et positionnement

À 400 euros, la Trust se place dans une zone où la comparaison devient plus dure. À ce tarif, on pense vite aux chaises ergonomiques de bureau, parfois moins « gaming », mais très solides sur la posture et les finitions. Donc oui, 400 euros, c’est un peu cher si tu la paies plein pot.

En revanche, dès que le prix baisse, l’équation change. Plus bas, elle devient beaucoup plus cohérente, parce qu’elle propose une vraie sensation de robustesse, un support lombaire vraiment utile, et un confort global très convaincant. Son point clé reste l’espace, il lui faut un vrai bureau, pas un coin improvisé.

Rapport qualité/prix

La Trust GXT 721 Ruya Pro a une vraie personnalité : lourde, stable, très réglable et surtout excellente sur le soutien lombaire. Si tu as l’espace pour l’accueillir, elle se montre très agréable sur la durée, en travail comme en jeu. Elle a aussi l’avantage de pouvoir supporter des gabarits plus grands sans donner l’impression de forcer.

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Son principal frein, c’est le tarif plein pot et l’encombrement. À 400 euros, c’est un peu cher, et tu vas forcément comparer avec des alternatives ergonomiques. En promo, elle devient une option beaucoup plus simple à recommander, surtout si ton objectif est d’avoir une chaise confortable et rassurante, sans te prendre la tête. En ce moment, on peut se la procurer à 325 €, soit 75 € de moins qu’habituellement, c’est fort.

Conclusion : une très bonne chaise, à condition d’avoir la place

J’ai vraiment apprécié la Trust GXT 721 Ruya Pro, surtout pour une raison, le support lombaire réglable à la manivelle, qui fait une vraie différence sur les longues sessions. La chaise respire la solidité, reste stable en bascule et propose beaucoup de réglages, ce qui permet aussi à des gabarits plus petits d’y trouver leur confort.

En revanche, elle n’est pas faite pour les petits espaces. Elle prend de la place, elle demande un bureau large, et elle s’exprime mieux dans une pièce où tu peux bouger sans toucher tout autour. Si tu as l’espace et que tu la trouves à un bon prix, c’est une chaise très convaincante pour bosser longtemps et jouer sans te casser le dos.