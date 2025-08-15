HR Path réalise une acquisition stratégique et booste sa croissance

HR Path franchit une nouvelle étape dans son développement mondial. Le leader du conseil en ressources humaines annonce l’acquisition de RKM Consulting, une société australienne spécialisée dans les solutions SIRH. Cette opération stratégique s’inscrit dans la volonté de HR Path de renforcer sa position sur le marché mondial des ressources humaines, tout en affirmant sa présence en Australie et en Nouvelle-Zélande.

HR Path renforce sa présence internationale en Australie

Avec cette acquisition, HR Path poursuit son implantation dans la région Asie-Pacifique. Présente dans 28 pays et forte de plus de 2 500 collaborateurs, l’entreprise continue de vouloir offrir une expertise locale à ses clients.

La présence de HR Path en Australie, débutée en 2019 avec l’acquisition de DDG, se renforce ainsi grâce à l’intégration de RKM Consulting.

Une acquisition stratégique pour conquérir le marché SIRH

L’achat de RKM Consulting permet à HR Path de consolider son offre sur le marché des solutions technologiques RH. RKM possède une grande expérience avec des outils comme SAP SuccessFactors et accompagne de nombreuses entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines. Ce rapprochement va permettre à HR Path d’atteindre l’excellence dans l’implémentation des systèmes SIRH et d’offrir à ses clients un accompagnement toujours plus précis et personnalisé.

RKM Consulting, un expert reconnu des solutions RH

Fondée en 2000, RKM Consulting s’est bâti une solide réputation en Australie. L’entreprise place les besoins du client au cœur de chaque projet technologique RH. Elle accompagne ses clients depuis le choix jusqu’à l’utilisation quotidienne de leurs solutions SIRH, ce qui complète parfaitement la vision globale de HR Path. Ensemble, ils visent à proposer des solutions RH innovantes et efficaces pour accompagner la croissance des entreprises.

En résumé, l’acquisition de RKM Consulting par HR Path marque une avancée stratégique majeure. Ce rapprochement permet de réunir deux experts reconnus dans le domaine des ressources humaines et des technologies SIRH. Grâce à cette alliance, HR Path va pouvoir répondre aux enjeux RH des entreprises australiennes et néo-zélandaises avec encore plus d’efficacité. L’ambition est claire : stimuler la croissance et l’innovation dans le secteur RH, tout en restant proche des besoins des clients à travers le monde.

