Actualités

Profitez des offres exceptionnelles Huion pour la rentrée scolaire 2025

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 16 août 2025
2 minutes de lecture
Huion propose des réductions et cadeaux pour une rentrée scolaire créative en 2025.

La rentrée scolaire approche et les préparatifs battent leur plein. Cette année, Huion lance ses offres 2025, avec de nombreuses promotions sur ses outils créatifs. Ces promotions facilitent l’accès à du matériel de qualité pour les élèves et les enseignants. Découvrez comment profiter de ces réductions inédites et gagner des cadeaux grâce à Huion.

Offres exceptionnelles Huion pour la rentrée scolaire 2025

Huion propose jusqu’à 47 % de réduction sur une large sélection de tablettes. Cette promotion spéciale dure du 15 août au 15 septembre. Les créatifs trouveront ainsi la tablette adaptée à leur projet.

  • Kamvas Pro 19 à prix réduit du 15 au 17 août
  • Kamvas Pro 24 (4K) en promotion avec un mini Keydial offert
  • Prix réduits sur toute la gamme, avec une qualité professionnelle

Ces offres s’adressent autant aux passionnés de dessin qu’aux professionnels de l’animation et du design.

Des tablettes adaptées à chaque besoin des étudiants et enseignants

Les gammes Kamvas et Inspiroy conviennent à tous les profils. Les élèves en arts graphiques apprécieront la précision des tablettes Kamvas 16 et 13 Génération 3. Les modèles Inspiroy 2 et Frego S/M offrent flexibilité et performance pour le graphisme ou la modélisation 3D. Pour prendre simplement des notes ou travailler en mobilité, pensez au Huion Note digital ou aux tablettes Kamvas Slate de 10 à 13 pouces.

Les prix accessibles, entre 44,99 $ et 1 049 $, rendent ces outils abordables. De plus, étudiants et enseignants vérifiés via Student Beans bénéficient de 10 % de réduction supplémentaire.

Jeux concours et cadeaux à gagner chez Huion cette rentrée

Huion pense aussi à vous amuser pendant la rentrée. Sur les réseaux sociaux, tentez le #Huion1strokeChallenge pour gagner une tablette Kamvas Slate 13.

  1. Relevez le défi créatif sur les plateformes Huion
  2. Participez à trois séries de cadeaux, avec 12 tablettes Inspiroy H580X à remporter
  3. Commentez sur la communauté officielle pour gagner un Huion Note

Ce sont autant d’occasions d’équiper votre rentrée gratuitement !

En résumé, la rentrée scolaire 2025 devient plus facile avec les promos Huion. Entre réductions, cadeaux et produits adaptés, chacun peut trouver son bonheur. N’attendez pas pour profiter de ces offres exceptionnelles et vivez une rentrée créative et inspirante !

Lisez notre dernier article tech : iPad Pro M5 : ce que la nouvelle génération nous réserve pour l’automne 2025

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 16 août 2025
2 minutes de lecture
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Le téléviseur laser TriChroma L9Q de Hisense repousse les limites du cinéma à domicile.
Le téléviseur laser TriChroma L9Q offre une expérience cinéma époustouflante
il y a 29 minutes
HR Path acquiert RKM Consulting et renforce sa présence sur le marché australien.
HR Path réalise une acquisition stratégique et booste sa croissance
il y a 1 jour
Savina renaît à Hainan grâce à l’IA, célébrant culture et patrimoine Li.
Savina redonne vie à Hainan : une expérience inoubliable
il y a 1 jour
Pole Star Global renforce la sécurité maritime grâce à l'acquisition de Clearwater Dynamics.
Pole Star Global sécurise l’avenir maritime avec une acquisition clé
il y a 1 jour

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page