Profitez des offres exceptionnelles Huion pour la rentrée scolaire 2025

La rentrée scolaire approche et les préparatifs battent leur plein. Cette année, Huion lance ses offres 2025, avec de nombreuses promotions sur ses outils créatifs. Ces promotions facilitent l’accès à du matériel de qualité pour les élèves et les enseignants. Découvrez comment profiter de ces réductions inédites et gagner des cadeaux grâce à Huion.

Offres exceptionnelles Huion pour la rentrée scolaire 2025

Huion propose jusqu’à 47 % de réduction sur une large sélection de tablettes. Cette promotion spéciale dure du 15 août au 15 septembre. Les créatifs trouveront ainsi la tablette adaptée à leur projet.

Kamvas Pro 19 à prix réduit du 15 au 17 août

Kamvas Pro 24 (4K) en promotion avec un mini Keydial offert

Prix réduits sur toute la gamme, avec une qualité professionnelle

Ces offres s’adressent autant aux passionnés de dessin qu’aux professionnels de l’animation et du design.

Des tablettes adaptées à chaque besoin des étudiants et enseignants

Les gammes Kamvas et Inspiroy conviennent à tous les profils. Les élèves en arts graphiques apprécieront la précision des tablettes Kamvas 16 et 13 Génération 3. Les modèles Inspiroy 2 et Frego S/M offrent flexibilité et performance pour le graphisme ou la modélisation 3D. Pour prendre simplement des notes ou travailler en mobilité, pensez au Huion Note digital ou aux tablettes Kamvas Slate de 10 à 13 pouces.

Les prix accessibles, entre 44,99 $ et 1 049 $, rendent ces outils abordables. De plus, étudiants et enseignants vérifiés via Student Beans bénéficient de 10 % de réduction supplémentaire.

Jeux concours et cadeaux à gagner chez Huion cette rentrée

Huion pense aussi à vous amuser pendant la rentrée. Sur les réseaux sociaux, tentez le #Huion1strokeChallenge pour gagner une tablette Kamvas Slate 13.

Relevez le défi créatif sur les plateformes Huion Participez à trois séries de cadeaux, avec 12 tablettes Inspiroy H580X à remporter Commentez sur la communauté officielle pour gagner un Huion Note

Ce sont autant d’occasions d’équiper votre rentrée gratuitement !

En résumé, la rentrée scolaire 2025 devient plus facile avec les promos Huion. Entre réductions, cadeaux et produits adaptés, chacun peut trouver son bonheur. N’attendez pas pour profiter de ces offres exceptionnelles et vivez une rentrée créative et inspirante !

