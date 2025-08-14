iPad Pro M5 : ce que la nouvelle génération nous réserve pour l’automne 2025

Apple s’apprête à dévoiler son tout nouvel iPad Pro équipé de la puce M5. Attendu pour l’automne 2025, ce modèle promet des améliorations techniques notables. Si le design reste inchangé, les nouveautés sous le capot pourraient bien séduire les utilisateurs en quête de performance et de connectivité. Voici un tour d’horizon des principales évolutions à venir.

Un iPad Pro muni d’une puce M5 plus puissante, pensée pour l’intelligence artificielle

La puce M5 sera au cœur de cette nouvelle génération d’iPad Pro. Comme pour le modèle M4, Apple choisit de lancer sa dernière puce non pas dans un Mac, mais directement dans sa tablette haut de gamme. Bien que les détails techniques restent encore flous, on peut s’attendre à des améliorations significatives du CPU, du GPU et du moteur neuronal.

Apparemment, Apple semble miser sur l’intelligence artificielle comme axe majeur de développement. Avec iPadOS 26 qui introduit des fonctions de productivité avancées, la puce M5 pourrait offrir une meilleure gestion des tâches complexes, une fluidité accrue dans les applications créatives, et une réactivité renforcée dans les usages multitâches. Ce duo matériel-logiciel pourrait transformer l’iPad Pro en une véritable station de travail mobile.

Deux caméras frontales pour une flexibilité accrue

L’iPad Pro M4 avait déjà déplacé sa caméra frontale sur le côté paysage, facilitant les appels vidéo en mode horizontal. Apple va plus loin cette année en ajoutant une seconde caméra sur le côté portrait, sans retirer celle déjà présente. Ce choix technique ouvre la voie à une utilisation optimale quel que soit l’orientation de l’appareil.

Au-delà du confort en visioconférence, cette configuration pourrait permettre de nouvelles fonctionnalités comme le mode Desk View ou des effets multicaméra. Les créateurs de contenu, les enseignants et les professionnels en télétravail y trouveront un outil plus polyvalent, capable de s’adapter à leurs besoins sans compromis.

16 Go de RAM pour tous les modèles

Jusqu’ici, seuls les modèles d’iPad Pro avec 1 To de stockage ou plus bénéficiaient de 16 Go de RAM. Les versions plus abordables se contentaient de 8 Go. Cela limitait certaines performances, notamment dans les applications gourmandes en ressources. Avec la montée en puissance de l’IA et les nouvelles exigences d’iPadOS 26, Apple semble prêt à uniformiser la mémoire vive.

Par ailleurs, le passage à 16 Go de RAM sur toute la gamme M5 serait une avancée majeure. Cela garantirait une expérience fluide, même sur les modèles d’entrée de gamme. De plus, tous les utilisateurs pourraient profiter pleinement des capacités multitâches, du traitement d’image, ou encore de la production musicale avec Logic Pro. Une décision qui rend l’iPad Pro plus cohérent et plus compétitif.

Wi-Fi 7 : une connectivité ultra-rapide et stable

La connectivité sans fil évolue rapidement, et Apple ne compte pas rester en retrait. Après avoir intégré le Wi-Fi 7 dans l’iPhone 16, la marque devrait logiquement l’ajouter à l’iPad Pro M5. Ce nouveau standard promet des vitesses de transfert jusqu’à 46 Gbps, soit cinq fois plus que le Wi-Fi 6E.

Mais la vitesse n’est pas le seul avantage. Le Wi-Fi 7 utilise des canaux de 320 MHz, plus larges et moins sujets aux interférences. Il permet aussi une transmission simultanée sur plusieurs bandes de fréquence, ce qui améliore la stabilité et réduit la latence. Pour les utilisateurs professionnels, les gamers ou les streamers, cette évolution représente un vrai bond en avant.

iPadOS 26 : le logiciel qui donne tout son sens au M5

Si le matériel évolue, c’est surtout le logiciel qui pourrait faire la différence cette année. iPadOS 26 introduit des fonctions de productivité avancées, pensées pour exploiter pleinement la puissance des puces M-series. L’interface devient plus intuitive, les outils de création plus performants, et la gestion des fichiers plus fluide.

Cette mise à jour logicielle pourrait bien être le véritable argument de vente de l’iPad Pro M5. Pour ceux qui utilisent leur tablette comme un outil de travail, la combinaison d’un OS optimisé et d’un matériel renforcé rend l’investissement plus pertinent. Même si les changements matériels sont modestes, le gain en efficacité pourrait justifier le passage à cette nouvelle génération.

Une mise à jour discrète mais stratégique

Contrairement à l’iPad Pro M4, qui avait introduit un nouveau design ultra-fin et un écran OLED tandem, le modèle M5 semble miser sur des améliorations internes. Pas de révolution visuelle, mais une évolution logique qui renforce les fondations déjà solides de la gamme. Apple joue ici la carte de la continuité, tout en préparant le terrain pour des usages plus exigeants.

Pour les utilisateurs déjà équipés d’un M1 ou M2, le saut vers le M5 ne sera pas forcément indispensable. Mais pour ceux qui envisagent un renouvellement, cette version pourrait bien être la plus équilibrée à ce jour. Performances, connectivité, mémoire et logiciel : tout converge vers une tablette plus mature, prête à répondre aux défis de demain.