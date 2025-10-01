inFlow Stockroom offre une gestion des stocks simple et efficace

La gestion des stocks peut être difficile pour beaucoup d’entreprises. Désormais, une solution rapide simplifie la gestion quotidienne : inFlow Stockroom. Facile à prendre en main, cette nouvelle application révolutionne la manière de suivre les entrées et sorties de produits.

Découvrez les avantages d’inFlow Stockroom pour votre gestion

Avec inFlow Stockroom, chaque responsable peut suivre l’inventaire en temps réel. Plus besoin de passer des heures à vérifier manuellement les niveaux de stock. L’application permet de scanner les articles en un seul geste, ce qui réduit les erreurs. La configuration est simple et rapide. Il suffit d’importer vos produits et d’installer l’application sur des appareils mobiles.

Le processus de sortie d’un produit devient un jeu d’enfant. En trois étapes, un employé peut retirer un article :

Ouvrir l’application inFlow Stockroom Sélectionner son propre nom dans une liste Scanner le code-barres du produit

Chaque mouvement de stock est enregistré immédiatement dans l’application. Vous savez donc toujours qui a pris quel produit, à quel moment et à quel endroit. Cela rend la gestion simple, fluide et transparente pour tous.

Les fonctionnalités innovantes pour optimiser votre inventaire

L’application intègre de nouvelles options pratiques. Les alertes de rupture préviennent avant qu’un article ne manque. Ainsi, vous gardez toujours vos rayons remplis. Grâce à un générateur et un éditeur de codes-barres, il devient facile de créer ou modifier vos étiquettes produits. Managers et employés trouvent rapidement ce qu’il leur faut, sans complication.

En résumé, inFlow Stockroom offre une solution simple et efficace pour la gestion des stocks. Facile à utiliser et riche en fonctionnalités, ce nouvel outil convient à toutes les entreprises cherchant à optimiser leur inventaire et à gagner du temps chaque jour.

