DEATH STRANDING: Mosquito – Kojima Productions dévoile son premier film d’animation

Hideo Kojima n’en a pas encore fini avec Death Stranding. Le maître de l’univers post-apocalyptique compte bien étendre sa licence vers d’autres horizons, comme dans le cinéma. Il a donc profité du livestream Beyond The Strand pour dévoiler son prochain projet, un film d’animation baptisé Death Stranding: Mosquito. Plus d’infos ci-dessous.

Voir aussi : Crimson Desert fixe sa date de sortie avant GTA 6

Death Stranding: Mosquito, ce que l’on sait

Kojima Productions fête ses 10 ans cette année, et le studio a réservé quelques cadeaux pour sa communauté. Lors de son événement anniversaire Beyond the Strand, Hideo Kojima a annoncé l’arrivée du DEATH STRANDING: Mosquito, un long métrage d’animation se déroulant dans l’univers du jeu culte de Hideo Kojima. Présenté comme un “working title”, ce long-métrage marque la première incursion du studio dans le domaine de l’animation.

Le premier teaser diffusé lors de l’événement dévoile un univers post-apocalyptique, fidèle à la licence Death Stranding. On y aperçoit le protagoniste, arborant des appendices rappelant un moustique, évoluer dans des environnements aquatiques et affronter des créatures noires proches des entités chirales. Kojima et le réalisateur Hiroshi Miyamoto ont également confirmé que le titre provisoire fait référence au fait que le personnage principal aspire quelque chose à travers son appareil visqueux. Toutefois, ce n’est pas du sang, comme on pourrait s’y attendre de la part d’un “mosquito”.

Selon toujours Hideo Kojima, l’animation de Death Stranding: Mosquito serait dessinée à la main avant d’être assemblée numériquement. Le projet réunit également une équipe mêlant talents japonais et américains. Hiroshi Miyamoto, spécialiste de l’animation, s’occupe de la réalisation, tandis que Aaron Guzikowski, reconnu pour Prisoners et Raised by Wolves, écrit le scénario.

Pour l’heure, aucune date de sortie ni détails sur le casting vocal n’ont été révélés. Nous ne manquerons pas de vous informer quand le trailer complet, le casting et le calendrier – seront disponibles. En attendant, vous pouvez revoir le teaser dans la vidéo ci-dessous :