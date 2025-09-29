XPPen Artist Ultra 16 : une avancée majeure pour les créateurs

La marque XPPen frappe fort avec sa nouvelle tablette graphique, la Artist Ultra 16. Cette sortie promet de révolutionner le dessin numérique professionnel. Grâce à des innovations de pointe, ce nouvel outil attire déjà l’attention des créateurs les plus exigeants. Découvrons ensemble pourquoi la XPPen Artist Ultra 16 s’impose comme un nouvel indispensable sur le marché.

Une expérience créative inédite grâce à l’écran 4K OLED

Au cœur de la XPPen Artist Ultra 16, on trouve un écran 4K OLED de 15,6 pouces. Ce dernier offre une qualité visuelle exceptionnelle avec une définition ultra-nette et des couleurs d’une précision rare. Le contraste atteint 100 000:1, ce qui permet d’obtenir des détails très fins. Les professionnels apprécieront la fidélité des couleurs, certifiée Calman, avec 99 % d’Adobe RGB et 98 % de Display P3. Ainsi, chaque dessin ou animation bénéficie d’un réalisme saisissant. La réponse rapide de l’écran, seulement 1 ms, garantit également des traits fluides et précis en toutes circonstances.

La technologie tactile X-Touch réinvente le dessin numérique

La technologie tactile X-Touch révolutionne la manière de travailler. Elle offre une commande multipoint, permettant l’usage des dix doigts sur Windows et macOS. Grâce aux zones tactiles personnalisables, il est facile d’adapter son espace de travail selon ses préférences. Cette fonctionnalité réduit aussi les risques de fausses manipulations. Les menus flottants et les raccourcis simplifient encore le processus, pour un travail plus rapide et immersif. En intégrant les gestes naturels, la XPPen Artist Ultra 16 rend le dessin encore plus intuitif.

Ergonomie et portabilité : le design primé d’Artist Ultra 16

Le design de la XPPen Artist Ultra 16 est un vrai atout. Elle a d’ailleurs gagné le prestigieux Red Dot Product Design 2025. Son boîtier mince en aluminium allie robustesse et élégance. La tablette s’emporte partout tout en offrant une stabilité idéale sur la table de travail.

Un repose-paume intégré pour plus de confort

Des touches de raccourci ergonomiques

Deux stylets avancés fournis avec étui de rangement

Clavier Bluetooth inclus

Le tout se glisse aisément dans un sac de transport. Ainsi, les artistes restent productifs où qu’ils soient, sans compromis sur la qualité.

En résumé, la XPPen Artist Ultra 16 marque un tournant pour les créateurs professionnels. Elle allie une technologie de pointe, un confort de travail optimal et une portabilité remarquable. Proposée à un prix compétitif, cette tablette s’impose déjà comme une référence pour tous les passionnés d’art numérique.

