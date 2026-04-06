Succès éclatant pour Blokees au Thailand Toy Expo 2026

Blokees, la marque montante des jouets de collection, a fait sensation lors du Thailand Toy Expo 2026. Le salon, organisé à Bangkok, a été l’occasion pour Blokees de présenter ses innovations à un public passionné de figurines et de modèles réduits du monde entier. Entre nouveautés et engagement communautaire, retour sur un évènement marquant pour la marque.

Les nouveautés Blokees dévoilées au Thailand Toy Expo 2026

Blokees a profité de l’événement pour dévoiler plus de 300 produits issus de 17 licences célèbres. Les fans d’Ultraman, de Transformers, de DC ou encore de Naruto ont pu admirer de nouvelles créations.

Parmi les annonces phares, quatre nouveaux kits ont été présentés au public en exclusivité mondiale. Les modèles phares tels que Saint Seiya-Phoenix Ikki, Andromeda Shun, ainsi que Batman (HUSH) et Catwoman (Hush) dans la gamme DC, ont attiré tous les regards. Mario Maurer, célèbre invité, a marqué l’ouverture par sa présence dynamique.

Une offre variée de kits et figurines pour tous les passionnés

La diversité est au centre de l’offre Blokees. Les séries Champion, Legend, et Fantastic regroupent déjà plus de 50 produits exclusifs. Les amateurs de Mega Man, Evangelion et Saint Seiya ont trouvé leur bonheur.

La série HERO propose des figurines de héros emblématiques.

propose des figurines de héros emblématiques. La collection DaaLaMode rend hommage à Hatsune Miku, séduisant le public féminin.

rend hommage à Hatsune Miku, séduisant le public féminin. La série TERRAVENTURE invite à explorer des univers inspirés de Jurassic World.

Cette variété permet à Blokees de toucher un public large, des collectionneurs aux jeunes curieux.

Blokees Wheels et l’innovation dans la personnalisation de jouets

Avec Blokees Wheels, la marque innove. Elle propose des jouets à personnaliser dans les séries C, E et S. Les univers Transformers, Ultraman et Batman s’y retrouvent, pour des modèles à construire, jouer puis transformer.

Des collaborations se dessinent déjà avec Fast & Furious et Ford, promettant de nouveaux modèles uniques prochainement.

En conclusion, Blokees confirme sa place parmi les marques innovantes du secteur du jouet. En multipliant les licences et les formats, la marque séduit aussi bien les collectionneurs que les nouveaux venus. Son écosystème, avec le concours BFC, témoigne d’une vraie dynamique de communauté. Blokees poursuit ainsi son expansion, avec la Thaïlande comme tremplin pour toucher le monde entier. Si vous cherchez une collection originale, surveillez bien les prochaines annonces de Blokees.

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