Révolution joyeuse : MultiWash transforme la corvée de lessive en plaisir

Candy, pionnière de l’électroménager italien, s’apprête à bouleverser une nouvelle fois notre quotidien à l’occasion de ses 80 ans. Avec sa nouveauté MultiWash, la marque propose la première machine à laver dotée de trois tambours indépendants. Un sacré coup de frais sur le soin du linge !

Trois tambours pour tout changer

Terminé le casse-tête des lessives séparées : la MultiWash permet de laver simultanément trois types de linge différents, dans un seul appareil. Par ailleurs, l’innovation phare réside dans un tambour principal de 10 kg accompagné de deux mini-tambours de 1 kg chacun. Ainsi, vous pouvez lancer une petite charge pour bébé, une brassée de vêtements de sport ou quelques textiles délicats, sans jamais risquer de mélanger les vêtements et les odeurs.

Les circuits d’eau et de dosage, complètement indépendants, empêchent toute contamination entre les compartiments. Ainsi, on peut ajuster les programmes, les températures et la durée pour chaque tambour, simplement et rapidement. Autre atout majeur, la MultiWash affiche une efficacité énergétique impressionnante : classée A-35%, elle consomme 35 % d’électricité en moins que les modèles traditionnels de classe A. Par ailleurs, laver 1 kg dans un mini-tambour permet jusqu’à 70 % d’économies d’eau et d’énergie.

Technologie et design à l’italienne

Candy ne se contente pas de l’innovation technique. En effet, la MultiWash embarque des technologies pointues comme l’équilibrage dynamique géré par IA, trois moteurs à entraînement direct pour plus de stabilité et de silence, ainsi que un système Auto-Dose qui gère automatiquement la juste quantité de lessive et d’adoucissant. Le Smart Spray assure un nettoyage parfait après chaque cycle, tandis que le traitement Clean Shield™ réduit la présence de bactéries, et le mini-tambour gauche inclut même une désinfection UV pour une hygiène irréprochable, même à froid.

Côté style, on retrouve la signature Candy : panneau tactile élégant intégré dans la porte, belles finitions, matériaux haut de gamme et lignes épurées. Pratique… et beau !

Pour fêter ce lancement, la MultiWash sera disponible en pré-commande chez Darty et Boulanger du 15 au 31 décembre 2025, avec une offre de remboursement de 100 €. Mise en vente dès le 1er janvier sur le web, puis en magasin, au prix conseillé de 999 €.

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