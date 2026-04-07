Tata Communications lance un réseau innovant pour une connectivité fiable

Le monde numérique d’aujourd’hui a un nouvel allié. Tata Communications vient de dévoiler une solution innovante pour connecter les centres de données du globe. Grâce à une technologie auto-réparatrice, la résilience numérique entre dans une nouvelle ère. Voyons comment cette révolution impacte les entreprises et leur croissance.

Une nouvelle génération de connectivité pour les centres de données

Tata Communications présente IZO™ Data Centre Dynamic Connectivity, une plateforme conçue pour transformer les connexions entre centres de données. Cette solution, basée sur un logiciel intelligent, utilise un routage déterministe à chemins multiples. Ainsi, si un incident survient, le trafic se réoriente automatiquement. Pas besoin d’intervention humaine, tout se fait en quelques secondes.

Avec cette innovation, la disponibilité du service dépasse les 99,99 %. Que ce soit pour la finance, le cloud, la fabrication ou la vente en ligne, les interruptions de service deviennent rares. Tata Communications garantit ainsi un flux de données continu, essentiel pour rester compétitif.

Les avantages du réseau auto-réparateur de Tata Communications

Cette technologie assure aux entreprises une connectivité stable et prévisible. La plateforme surveille, prévient et répare automatiquement les incidents de réseau. Les principales caractéristiques incluent :

Disponibilité immédiate sans interruption de service

sans interruption de service Routage intelligent pour contourner rapidement les pannes

intelligent pour contourner rapidement les pannes Une interface unifiée pour surveiller les performances en direct

pour surveiller les performances en direct Des alertes proactives et une gestion dynamique de la bande passante

Les entreprises gagnent ainsi en visibilité et en maîtrise sur leur infrastructure, tout en réduisant les risques d’arrêt.

L’approche de Tata Communications permet une réduction notable des coûts. Grâce à un modèle de tarification flexible, les entreprises paient uniquement pour la bande passante utilisée :

Réduction de capacité inutilisée grâce à l’évolutivité à la demande Ajustement instantané de la bande passante selon les besoins Économies jusqu’à 30 % sur les coûts d’exploitation

Ce système met fin à la surconsommation coûteuse et favorise une gestion des ressources plus intelligente. Les entreprises peuvent se concentrer sur la croissance plutôt que sur la gestion de crise.

En conclusion, Tata Communications repousse les limites de la résilience des centres de données. Grâce à IZO™ Data Centre Dynamic Connectivity, la connectivité devient intelligente, économique et ultra-fiable. Les entreprises peuvent désormais rester connectées et compétitives, même face aux défis du monde numérique moderne.

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