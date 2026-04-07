Place à la féérie du Seigneur des Anneaux en or et argent

Si vous avez vibré devant les films cultes de Peter Jackson, cette nouvelle va réveiller votre âme d’aventurier. La Monnaie de Paris célèbre ainsi les 25 ans du premier volet du Seigneur des Anneaux avec une collection unique de pièces de collection en Argent et en Or. Plongez dans l’univers de Tolkien avec des objets précieux qui rendent hommage à Frodon, la Communauté et toute la Terre du Milieu. D’ailleurs, la Monnaie de Paris réitère ainsi avec une autre licence. Cela a été le cas pour l’univers DC.

Le Seigneur des Anneaux gravé dans l’Argent et l’Or

En 2001, le monde découvre au cinéma la lutte épique de Frodon contre le Mal. Aujourd’hui, la Monnaie de Paris nous propose de garder une part de cette aventure grâce à une collection spéciale. Dès le 23 mars 2026 puis le 14 septembre, les fans pourront acquérir des pièces en série limitée. Celles-ci seront issues de deux vagues de lancement.

Chacune de ces monnaies se distingue par une présentation soignée et des designs colorisés, inspirés des films de Peter Jackson. Les collectionneurs comme les amateurs de Tolkien sont donc comblés. Certaines pièces arborent même des touches de couleur inédites pour sublimer les scènes légendaires de la trilogie.

Des lieux iconiques sur des pièces exceptionnelles

La collection se compose notamment de magnifiques pièces en argent fin, à l’effigie de quatre lieux et personnages mythiques du Seigneur des Anneaux. Vous reconnaîtrez la Comté verdoyante, le sombre Mordor et d’autres paysages grandioses. Tous sont magnifiés par des couleurs éclatantes.

En exclusivité, une nouvelle pièce de 100€ en argent rend hommage à la forêt de la Lorien grâce à une colorisation verte, inédite jusqu’ici. Les fans apprécieront cette touche unique qui véhicule toute la magie de l’univers de Tolkien.

L’Or pour immortaliser la Terre du Milieu

L’or donne un éclat particulier à cette collection. La Monnaie de Paris frappe de nouvelles pièces de collection en or massif, produites en très faible quantité. L’atelier parisien met en avant tout son savoir-faire à travers une pièce de 100€ en or imaginée pour l’occasion. Ces objets fascinants séduiront les collectionneurs les plus exigeants, désireux de détenir un véritable trésor digne de Smaug !

Dans la réalité les pièces ressemblent à quoi ?

Concrètement, les pièces sont dans un packaging qui permet des les protéger. Ce packaging est soigné, qualitatif et représente bien l’univers de la saga. Inutile de l’ouvrir à moins de vouloir la toucher physiquement. En effet, il est conçu pour que l’on voit ses deux faces.

On voit donc immédiatement la pièce et sa finesse de gravure. Celle-ci est fidèle, les détails sont bien présents. Certains vont commencer par une première pour un avant-gout. D’autres vont prendre la collection complète avant qu’il n’y en ai plus. En effet, le tirage est limité. La série Monnaie de Paris Seigneur des Anneaux marquera les esprits.

Qu’on soit amateur de numismatique ou fan inconditionnel du Seigneur des Anneaux, cette collection offre ainsi le privilège de revivre la magie de la saga à travers des objets d’exception. Alors, prêts à enrichir votre trésor personnel ? Réagissez en commentaires, partagez votre pièce favorite et débattez avec la communauté du Café du Geek !