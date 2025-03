Apple présente de nouveaux modèles d’iPad Air

Le lundi 3 mars, le PDG d’Apple, Tim Cook, a teasé l’arrivée d’un nouvel appareil dans la gamme Air. Dans un message publié sur X, il a publié une courte vidéo, indiquant au passage qu’ « il y a quelque chose dans l’Air » et que cela se passerait « cette semaine ». On sait maintenant qu’il s’agit d’un nouvel iPad Air, alimenté par la puce M3.

Deux modèles d’iPad Air dotés de la puce M3

Apple a annoncé le nouveau modèle via un communiqué de presse. Pour rappel, le dernier appareil Air est sorti en 2024. Ce nouvel appareil améliore principalement certaines spécifications de l’appareil dévoilé un an plus tôt. Concrètement, cet iPad Air intègre une puce M3 et prend en charge Apple Intelligence.

Même si ce n’est plus le processeur dernier cri d’Apple puisqu’il existe déjà une puce M4, la marque à la pomme affirme que le nouvel iPad Air, est deux fois plus rapide que le modèle alimenté par M1 ou par A14 Bionic. Ce nouvel iPad Air est disponible en quatre couleurs, avec des modèles de 11 et 13 pouces. Les prix démarrent à 599 dollars pour le modèle le plus petit et à 799 dollars pour le plus grand.

Par ailleurs, Apple a également dévoilé un nouveau modèle de Magic Keyboard, coûtant 269 dollars pour le petit modèle et 319 dollars pour le plus grand. Ce nouvel accessoire comprend une rangée supplémentaire de touches de fonction capable ainsi qu’un pavé tactile plus grand qui n’était auparavant disponible que sur le modèle Pro.

Un nouvel iPad de base avec puce A16 mais sans Apple Intelligence

En outre, Apple a également dévoilé un nouvel iPad de base, alimenté par une puce A16. Le précédent modèle comportait une puce A14. Bien que ce nouvel iPad offre de meilleures performances, il ne prend pas en charge Apple Intelligence.

Malgré tout, l’argument de vente d’Apple est que cet autre iPad a conservé le même prix alors que sa capacité de stockage a doublé. Le modèle de 128 Go coûte 349 dollars, mais des modèles de 256 Go et de 512 Go de stockage sont aussi disponibles. Pour les coloris, cet iPad de base se décline en bleu, rose, gris et jaune.

Outre la puce A16, cet iPad de base dispose d’un écran de 10.9 pouces. Il n’intègre pas la technologie Face ID, mais intègre Touch ID sur la touche d’alimentation.

Les deux iPads, celui avec la puce M3 et la puce A16, sont tous deux ouverts aux précommandes pour une disponibilité prévue pour le 12 mars.