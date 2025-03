MWC 2025 : Honor dévoile sa montre connectée premium Watch 5 Ultra

En marge de l’annonce de sa nouvelle politique de mises à jour, Honor a profité du MWC 2025 pour présenter ses quatre nouveaux produits : la tablette Pad V9, un PC portable MagicBook PRO, les Earbuds Open ainsi qu’une montre connectée haut de gamme compacte baptisée Honor Watch 5 Ultra.

Une montre haut de gamme adaptée aux sportifs et aux aventuriers

Dotée d’une grande autonomie et de fonctionnalités avancées pour le suivi de la santé, cette nouvelle montre connectée cible les sportifs et les fans d’activités en extérieur. Au premier abord, la Watch 5 Ultra d’Honor arbore un design premium, avec un boitier en titane de grade 5, un verre saphir pour protéger la datte et des certifications d’étanchéité 5 ATM et IP68.

Pour cette montre connectée, Honor a opté pour un écran Amoled LTPO de 1.5 pouce avec un taux de rafraichissement pouvant atteindre 60 Hz. Le boîtier mesure 46.3 x 46.3 x 11.4 mm et pèse 51.8 grammes. Cette montre est ainsi plus compacte et plus légère que le Samsung Galaxy Watch Ultra.

La Watch 5 Ultra intègre des fonctionnalités avancées et une autonomie impressionnante

Côté fonctionnalité, la Watch 5 Ultra se dote d’une multitude de capteurs qui pourront satisfaire les aventuriers et les sportifs. Elle intègre notamment un GPS intégré, un cardiofréquencemètre, un oxymètre de pouls et même un électrocardiogramme (ECG). La montre propose plus de 100 activités différentes, allant de la course à pied à la natation et en passant par le ski et l’escalade.

Par ailleurs, l’un des points forts de la Watch 5 Ultra est son autonomie. Selon Honor, Avec sa batterie de 480 mAh, cette montre connectée peut tenir jusqu’à 15 jours d’utilisation normale et jusqu’à 85 heures en mode GPS. De plus, elle est également compatible avec la charge sans fil.

Pour le moment, Honor n’a pas évoqué le prix de ce modèle. L’entreprise prévoit néanmoins de le lancer pour le mois d’avril 2025.