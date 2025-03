Test – Edifier Stax Spirit S5 : le casque audiophile Hi-Res

Dans le monde de l’audio haut de gamme, Edifier a su se démarquer avec des produits innovants et performants. Le Stax Spirit S5, dernier-né de la marque, promet une expérience sonore exceptionnelle grâce à sa technologie de pilotes magnétiques planaires et sa connectivité sans fil avancée. Mais ce casque est-il à la hauteur de ses ambitions ? Nous l’avons testé pour vous offrir un avis détaillé.

Unboxing et design du Stax Spirit S5

À l’ouverture de la boîte, le Stax Spirit S5 impressionne par son design soigné et ses matériaux de qualité. Le casque arbore une finition noire élégante, avec des coques en plastique robuste et un arceau en métal solide. Les coussinets en cuir véritable offrent un confort optimal, même lors de longues sessions d’écoute.

Accessoires inclus :

Une paire de coussinets supplémentaires en maille respirante, idéale pour les déplacements

Un câble USB-C pour la recharge

Un câble audio auxiliaire pour une connexion filaire

Une pochette de transport souple

L’ergonomie est bien pensée : le casque est ajustable et s’adapte confortablement à différentes tailles de tête. Les commandes sur les oreillettes permettent de gérer facilement la lecture et le volume. Le design en fait un casque un peu volumineux mais très bien fini et confortable.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Caractéristiques principales :

Transducteurs planaires magnétiques avec film de 2μm et technologie EqualMas de 2e génération

Connectivité Bluetooth 5.4 avec prise en charge des codecs aptX, aptX Adaptive, aptX lossless, aptX HD, LDAC, LHDC, AAC et SBC

Autonomie jusqu’à 80 heures avec une seule charge pour profiter du Stax Spirit S5.

Réduction de bruit pour les appels grâce à la technologie Qualcomm cVc™

Connexion multipoint pour basculer entre deux appareils simultanément

Certification Hi-Res Audio pour une qualité sonore supérieure

Fonctionnalités du :

Le Stax Spirit S5 est conçu pour offrir une expérience d’écoute haut de gamme. Grâce à ses transducteurs planaires, il délivre un son précis et détail. Le haut-parleur magnétique planaire est constitué d’un diaphragme plat et fin avec des fils intégrés, suspendus dans l’espace magnétique. Cette conception permet au diaphragme de se déplacer à la manière d’un piston sur l’ensemble du spectre de fréquences. Le diaphragme est léger et a une bonne réponse transitoire, ce qui fait du haut-parleur planaire un bien meilleur choix pour la reproduction sonore par nature que le haut-parleur dynamique.

La connectivité Bluetooth avancée assure une transmission audio sans perte avec le Stax Spirit S5, tandis que l’autonomie impressionnante de 80 heures permet de longues sessions d’écoute sans interruption. Le Stax Spirit S5 offre également une faible latence de 89 ms pour les gamers.

Utilisation au quotidien du Stax Spirit S5

Au quotidien, le casque se montre polyvalent. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder des films ou passer des appels, il s’adapte à toutes les situations. La connexion multipoints est particulièrement pratique pour jongler entre un smartphone et un ordinateur. Les coussinets en cuir d’agneau véritable offrent un confort durable, mais pour les déplacements ou les sessions prolongées, les coussinets en maille respirante peuvent être préférés lors de l’utilisation du Stax Spirit S5.

Performances sonores

Le Stax Spirit S5 brille par ses performances sonores. Les basses sont profondes sans être envahissantes, les médiums sont clairs et les aigus sont précis. La scène sonore est large, offrant une immersion totale. Lors de nos tests avec le Stax Spirit S5, nous avons particulièrement apprécié la reproduction fidèle des instruments et la clarté des voix.

Application dédiée

L’application EDIFIER ConneX permet de personnaliser l’expérience d’écoute du Stax Spirit S5. Elle offre des préréglages d’égalisation, la possibilité de créer des profils personnalisés et de mettre à jour le firmware du casque. L’interface est intuitive et facilite le contrôle des différentes fonctionnalités.

Conclusion

Le Edifier Stax Spirit S5 est un casque sans fil haut de gamme qui ravira les audiophiles exigeants. Malgré l’absence d’ANC et son poids de 347 grammes, ses performances sonores et sa qualité de fabrication en font un choix solide pour ceux qui recherchent une expérience d’écoute supérieure.

