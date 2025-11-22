Google lance Nano Banana Pro : une nouvelle génération d’images avec Gemini 3

Google vient de dévoiler Nano Banana Pro. Il s’agit d’une plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la génération d’images. Propulsée par le modèle Gemini 3 Pro Image, cette plateforme promet des visuels plus réalistes, un rendu de texte impeccable et une meilleure maîtrise des compositions. Disponible dès maintenant avec une formule gratuite, elle marque une étape importante dans l’évolution des outils créatifs basés sur l’IA.

Des visuels plus précis et un texte enfin lisible sur Nano Banana Pro

L’une des grandes nouveautés de Nano Banana Pro est sa capacité à rendre du texte clair et lisible directement dans les images. Jusqu’ici, de nombreux générateurs peinaient à produire des mots cohérents. Toutefois, Google affirme avoir franchi un cap. L’outil peut désormais créer des infographies contextuelles, des diagrammes détaillés et même des affiches multilingues. Cette avancée ouvre la voie à des usages concrets pour les designers, les enseignants ou les communicants qui souhaitent intégrer du texte fiable dans leurs créations.

En plus du texte, Nano Banana Pro améliore la qualité visuelle globale. Les images générées atteignent une résolution allant jusqu’à 4K, avec des détails plus fins et une meilleure cohérence des éléments. Grâce à Gemini 3, l’outil bénéficie d’une connaissance enrichie du monde réel. Cela lui permet de produire des scènes plus crédibles et adaptées aux besoins des utilisateurs.

Un contrôle créatif inédit pour les utilisateurs

Nano Banana Pro ne se limite pas à la génération brute d’images. En effet, Google a intégré de nouveaux outils d’édition avancés. Les utilisateurs peuvent sélectionner et modifier n’importe quelle partie d’une image, ce qui facilite la retouche et la personnalisation. Il est également possible de fusionner jusqu’à 14 images différentes dans une seule composition. Cela offre une liberté créative inédite pour concevoir des visuels complexes.

Par ailleurs, cette flexibilité s’accompagne d’une interface pensée pour les créateurs. Que ce soit pour réaliser des prototypes, des campagnes marketing ou des supports pédagogiques, Nano Banana Pro se positionne comme un studio virtuel accessible à tous. Avec son modèle gratuit et ses options premium, Google cherche à démocratiser l’usage de l’IA dans la création visuelle. Et ce, tout en offrant des performances dignes des logiciels professionnels.