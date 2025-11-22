Actualités

RoboMarkets enrichit brillamment son offre avec 1 300 actions US

il y a 1 heureDernière mise à jour: 22 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
RoboMarkets élargit son offre avec 1 300 actions et ETF américains supplémentaires.

RoboMarkets franchit une nouvelle étape et séduit les investisseurs avec des opportunités inédites. La plateforme facilite désormais l’accès à plus de 8 000 actions et ETF mondiaux. Son offre enrichie vise aussi bien les débutants que les traders confirmés, tout en renforçant l’expérience utilisateur.

RoboMarkets enrichit son offre avec 1 300 actions et ETF américains

La grande nouveauté ? Plus de 1 300 actions et ETF américains rejoignent la plateforme. Les investisseurs accèdent ainsi à des titres phares cotés au NASDAQ et au NYSE. Parmi les secteurs représentés, on retrouve :

  • Technologie : Microchip Technology, Ondas Holdings, Coya Therapeutics
  • Finance : Morgan Stanley Direct Lending, BlackRock Income Trust
  • Énergie : PrimeEnergy, Enlight Renewable Energy, Eos Energy Enterprises
  • Santé : Valneva SE, Electromed Inc.

Grâce au trading sans commission et à des données en temps réel gratuites, diversifier son portefeuille devient encore plus simple et transparent.

Nouvelles fonctionnalités : TradingView, RoboBuilder et chatbot IA

La plateforme propose désormais des outils qui font la différence. L’intégration avancée de TradingView offre une analyse graphique détaillée sur plus de marchés, notamment l’EU, UK et les États-Unis.

RoboBuilder bénéficie aussi d’une refonte. Le design facilite la création de stratégies de trading automatisées, accessibles en quelques clics et 100 % en ligne. De son côté, le chatbot IA fournit une assistance rapide et personnalisée, quel que soit votre support web ou mobile.

Des outils de trading innovants pour une expérience fluide

RoboMarkets optimise chaque détail pour ses clients. Les spreads restent très compétitifs, fixés à 0,15 % au-dessus du marché. L’affichage des coûts est clair sur tous les supports.

  • Indicateurs modifiables sur mobile pour suivre vos positions.
  • Filtres précis pour ne voir que les instruments actifs.
  • Signalement facilité des problèmes via l’option Report a Bug.

Tout est pensé pour améliorer la réactivité et garantir une expérience utilisateur optimale, du web au mobile.

RoboMarkets confirme son ambition : offrir un environnement de trading mondial, efficace et intelligent. En élargissant sa gamme, en déployant des outils puissants et en fluidifiant chaque étape, la plateforme vise l’excellence. Investir avec RoboMarkets devient alors synonyme de simplicité, de modernité et de sécurité pour tous les profils d’investisseurs.

Lisez notre dernier article tech : 5 raisons (ou pas) de jouer à Cyberpunk 2077 Switch 2

il y a 1 heureDernière mise à jour: 22 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de David Gelberg

David Gelberg

David explore l’univers des startups, des levées de fonds aux innovations qui redéfinissent nos usages. Il s’intéresse aux jeunes pousses qui bougent les lignes, aux modèles disruptifs et aux fondateurs qui pensent autrement. Si une idée sort du lot, il est déjà dessus.

Articles similaires

nano banana pro
Google lance Nano Banana Pro : une nouvelle génération d’images avec Gemini 3
il y a 16 minutes
grok siri
Elon Musk propose d’intégrer Grok à… Siri !
il y a 15 heures
meta hyperscape capture
Meta ouvre ses espaces Hyperscape aux invitations virtuelles
il y a 16 heures
youtube
YouTube relance les messages privés avec une nouvelle phase de test en Europe
il y a 17 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page