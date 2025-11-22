RoboMarkets enrichit brillamment son offre avec 1 300 actions US

RoboMarkets franchit une nouvelle étape et séduit les investisseurs avec des opportunités inédites. La plateforme facilite désormais l’accès à plus de 8 000 actions et ETF mondiaux. Son offre enrichie vise aussi bien les débutants que les traders confirmés, tout en renforçant l’expérience utilisateur.

RoboMarkets enrichit son offre avec 1 300 actions et ETF américains

La grande nouveauté ? Plus de 1 300 actions et ETF américains rejoignent la plateforme. Les investisseurs accèdent ainsi à des titres phares cotés au NASDAQ et au NYSE. Parmi les secteurs représentés, on retrouve :

Technologie : Microchip Technology, Ondas Holdings, Coya Therapeutics

: Microchip Technology, Ondas Holdings, Coya Therapeutics Finance : Morgan Stanley Direct Lending, BlackRock Income Trust

: Morgan Stanley Direct Lending, BlackRock Income Trust Énergie : PrimeEnergy, Enlight Renewable Energy, Eos Energy Enterprises

: PrimeEnergy, Enlight Renewable Energy, Eos Energy Enterprises Santé : Valneva SE, Electromed Inc.

Grâce au trading sans commission et à des données en temps réel gratuites, diversifier son portefeuille devient encore plus simple et transparent.

Nouvelles fonctionnalités : TradingView, RoboBuilder et chatbot IA

La plateforme propose désormais des outils qui font la différence. L’intégration avancée de TradingView offre une analyse graphique détaillée sur plus de marchés, notamment l’EU, UK et les États-Unis.

RoboBuilder bénéficie aussi d’une refonte. Le design facilite la création de stratégies de trading automatisées, accessibles en quelques clics et 100 % en ligne. De son côté, le chatbot IA fournit une assistance rapide et personnalisée, quel que soit votre support web ou mobile.

Des outils de trading innovants pour une expérience fluide

RoboMarkets optimise chaque détail pour ses clients. Les spreads restent très compétitifs, fixés à 0,15 % au-dessus du marché. L’affichage des coûts est clair sur tous les supports.

Indicateurs modifiables sur mobile pour suivre vos positions.

Filtres précis pour ne voir que les instruments actifs.

Signalement facilité des problèmes via l’option Report a Bug.

Tout est pensé pour améliorer la réactivité et garantir une expérience utilisateur optimale, du web au mobile.

RoboMarkets confirme son ambition : offrir un environnement de trading mondial, efficace et intelligent. En élargissant sa gamme, en déployant des outils puissants et en fluidifiant chaque étape, la plateforme vise l’excellence. Investir avec RoboMarkets devient alors synonyme de simplicité, de modernité et de sécurité pour tous les profils d’investisseurs.

Lisez notre dernier article tech : 5 raisons (ou pas) de jouer à Cyberpunk 2077 Switch 2