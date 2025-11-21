Actualités

Elon Musk propose d’intégrer Grok à… Siri !

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 21 novembre 2025
L’iPhone s’ouvre à la concurrence et les acteurs de l’intelligence artificielle veulent en profiter. Après l’arrivée de ChatGPT sur les appareils Apple, Elon Musk surprend en proposant d’intégrer son propre chatbot, Grok, directement dans Siri. Une annonce qui relance le débat sur la place des assistants IA dans l’écosystème Apple et sur la stratégie du géant de Cupertino.

Elon Musk veut faire rivaliser Grok avec ChatGPT

Elon Musk, fondateur de xAI, a récemment dévoilé Grok 4.1, une version améliorée de son intelligence artificielle. Selon lui, cette IA se distingue par une réduction des « hallucinations », ces erreurs fréquentes dans les réponses des chatbots. Grok se veut ainsi plus fiable et plus pertinent. D’ailleurs, l’IA aurait pour ambition de concurrencer directement ChatGPT et Gemini.

Sur son réseau social X (anciennement Twitter), Musk a déclaré être « partant » pour intégrer Grok à Siri. Cette proposition intervient quelques mois seulement après qu’il ait attaqué Apple en justice pour avoir favorisé ChatGPT sur iPhone. Apparemment, le milliardaire veut profiter de l’ouverture récente d’iOS aux applications tierces pour s’imposer dans la bataille des assistants intelligents.

Apple entre ouverture et prudence

Depuis l’été, Apple a assoupli son système. En effet, la firme permet désormais aux utilisateurs d’accéder à des assistants IA concurrents via Siri. Cette décision marque un tournant stratégique. En effet, l’entreprise, longtemps accusée de verrouiller son écosystème, cherche à répondre aux attentes d’un marché en pleine mutation. L’intégration de ChatGPT en est un premier exemple. Grok pourrait lui emboîter le pas si Apple accepte la proposition de Musk.

Cependant, cette ouverture reste encadrée. Apple doit effectivement préserver la cohérence de son expérience utilisateur. Plus encore, elle doit éviter de fragiliser Siri, son propre assistant vocal. Par ailleurs, l’arrivée de Grok poserait aussi des questions de sécurité et de compatibilité technique. Pour Apple, le défi est donc de trouver un équilibre entre innovation et contrôle, tout en répondant à la pression croissante des géants de l’IA.

