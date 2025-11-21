Google : 6 arnaques en ligne qui menacent les internautes en 2025

À l’approche des fêtes de fin d’année, les escroqueries numériques connaissent une recrudescence inquiétante. Google, par l’intermédiaire de ses équipes de sécurité, met en garde contre six arnaques majeures qui ciblent les internautes. Ces pratiques frauduleuses exploitent la confiance, la curiosité ou la précipitation des utilisateurs pour soutirer leur argent et leurs données personnelles.

1. Les fausses offres d’emploi : une des arnaques en ligne qui attire les plus vulnérables

Les cybercriminels savent que beaucoup de personnes recherchent activement du travail. En particulier, en période de crise économique. Ils créent alors de fausses annonces très attractives, promettant des salaires élevés ou des conditions avantageuses. Les victimes sont invitées à fournir leurs informations personnelles ou à payer des frais de dossier inexistants.

Ces arnaques sont particulièrement dangereuses. Les escrocs utilisent des plateformes crédibles ou des emails bien rédigés pour paraître légitimes. Une fois les données collectées, elles peuvent être revendues ou utilisées pour d’autres fraudes. Google recommande de vérifier systématiquement la source d’une offre et de se méfier des demandes financières inhabituelles.

2. Les escroqueries liées à l’intelligence artificielle : la nouvelle arme des pirates

L’essor de l’intelligence artificielle offre des opportunités extraordinaires, mais aussi des dérives inquiétantes. En effet, les escrocs utilisent désormais des outils d’IA pour générer de faux contenus. Par exemple, des vidéos truquées (deepfakes) ou des voix clonées. Ces techniques permettent de convaincre les victimes qu’elles parlent à une personne réelle.

Cette sophistication rend les arnaques plus difficiles à détecter. Les pirates peuvent imiter un proche ou un responsable d’entreprise pour demander de l’argent ou des informations sensibles. Google insiste ainsi sur la vigilance. Il faut toujours vérifier les sources et ne pas se fier uniquement à l’apparence d’un contenu numérique.

3. Les faux services de streaming

Avec la popularité croissante des plateformes de streaming, les escrocs créent de faux sites qui imitent les services légitimes. Ils proposent alors des abonnements à prix réduit ou des accès exclusifs. Les internautes, attirés par ces offres, saisissent leurs coordonnées bancaires et deviennent victimes de vol.

Ces arnaques exploitent la consommation massive de contenus en ligne. En effet, les pirates savent que beaucoup d’utilisateurs cherchent à réduire leurs dépenses. Ils profitent de cette tendance. Google recommande de passer uniquement par les sites officiels. Mais aussi, de vérifier l’authenticité des plateformes avant de s’abonner.

4. Les arnaques en ligne liées aux VPN frauduleux

Les VPN sont devenus des outils populaires pour protéger la vie privée et contourner certaines restrictions géographiques. Cependant, des escrocs proposent de faux services qui, au lieu de sécuriser la connexion, interceptent les données des utilisateurs. Ces VPN frauduleux peuvent collecter mots de passe, historiques de navigation et informations bancaires.

Le danger est double. D’un côté, la protection promise est inexistante et de l’autre côté, les utilisateurs s’exposent à un vol massif de données. Google conseille de choisir des fournisseurs reconnus et de se méfier des offres trop alléchantes.

5. Les arnaques aux faux cadeaux

À l’approche des fêtes, les escrocs exploitent l’envie de faire plaisir et de recevoir. Par conséquent, ils envoient des emails ou des messages annonçant des gains fictifs, comme des smartphones ou des bons d’achat. Pour récupérer leur prétendu prix, les victimes doivent fournir leurs informations personnelles ou payer des frais de livraison.

Beaucoup d’internautes cliquent alors sans réfléchir, persuadés d’avoir gagné. Google rappelle qu’aucun organisme sérieux ne demande de paiement pour un cadeau.

6. Les fausses collectes de dons

Les escrocs savent que la solidarité est forte en période de crises ou de fêtes. De ce fait, ils créent de faux sites ou campagnes de dons, souvent liés à des causes humanitaires ou environnementales. Les internautes, touchés par ces messages, versent de l’argent qui ne profite jamais aux personnes dans le besoin.

Ces arnaques sont particulièrement choquantes car elles détournent la générosité. De plus, les pirates utilisent des visuels émouvants et des témoignages inventés pour convaincre. Google recommande de vérifier l’authenticité des associations et de passer par des plateformes reconnues pour effectuer des dons.

Les six arnaques identifiées par Google montrent l’ingéniosité et la diversité des cybercriminels. Les internautes doivent donc adopter une attitude critique et vérifier systématiquement les sources avant de partager leurs données ou leur argent. Google rappelle que ses outils de sécurité, comme les filtres anti-phishing et les alertes de navigation, sont là pour aider. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment protéger efficacement votre numéro de téléphone contre le piratage.