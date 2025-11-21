Meta ouvre ses espaces Hyperscape aux invitations virtuelles

Meta vient de franchir une nouvelle étape dans la socialisation en réalité virtuelle. L’entreprise permet désormais aux utilisateurs d’inviter leurs amis à rejoindre des espaces créés grâce à Hyperscape Capture. Cette innovation transforme les scans 3D de lieux réels en environnements numériques. Il est ainsi possible de s’y retrouver, de discuter et de les explorer ensemble. Avec cette initiative, il semble que Meta veuille rendre le métavers plus accessible et convivial.

Avec cette mise à jour, jusqu’à huit personnes peuvent rejoindre un espace Hyperscape en même temps. Et ce, à condition d’avoir plus de 18 ans et de disposer du lien d’invitation. Les participants peuvent se connecter via un casque Meta Quest 3 ou 3S. Ils peuvent aussi se connecter depuis l’application mobile Meta Horizon disponible sur Android et iOS. Cette flexibilité rend l’expérience plus inclusive, car elle ne se limite pas aux possesseurs de casque VR.

Par ailleurs, les utilisateurs peuvent scanner leur propre maison pour créer un lieu de rencontre virtuel. Cela permet de partager un moment convivial même à distance, comme si chacun se retrouvait dans le même salon. Meta propose aussi des espaces inspirés de célébrités, tels que la cuisine de Gordon Ramsay ou le salon de Chance the Rapper.

Hyperscape Capture : la technologie derrière l’expérience

Hyperscape Capture est une technologie dévoilée lors de la conférence Meta Connect. Elle permet de scanner des environnements réels avec un casque Quest. Le but est de générer une réplique numérique fidèle de ces environnements. Ces derniers deviennent alors des lieux interactifs où l’on peut se déplacer et échanger comme dans un monde virtuel.

En outre, l’ajout de la fonction d’invitation marque une évolution importante. Auparavant, les espaces Hyperscape étaient surtout des expériences individuelles. Désormais, ils deviennent des environnements sociaux. Cette nouveauté est déployée progressivement sur les comptes des utilisateurs. Apparemment, Meta prévoit d’élargir encore les possibilités offertes par ces espaces.