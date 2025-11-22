iOS 26.2 bêta 3 : les nouveautés qui préparent l’avenir des iPhone et iPad

Apple continue d’avancer dans le développement d’iOS 26.2 avec la sortie de la bêta 3. Cette version intermédiaire ne se contente pas de corriger des détails techniques. En effet, elle introduit déjà des éléments qui annoncent des changements majeurs pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Découvrons ensemble ce que cette bêta révèle sur l’avenir du système mobile d’Apple.

AirDrop se prépare à une révolution avec les codes temporaires

AirDrop est depuis longtemps l’un des outils les plus pratiques pour partager rapidement des fichiers entre appareils Apple. Avec iOS 26.2 bêta 3, Apple introduit les premiers signes d’une nouvelle fonctionnalité : l’échange par codes temporaires. Cette fonctionnalité permet de partager des fichiers avec des personnes qui ne figurent pas dans vos contacts. Et ce, grâce à un code valable pendant trente jours. Cette option apparaît déjà dans les réglages d’AirDrop, même si elle n’est pas encore activable.

Concrètement, cette évolution change la manière dont AirDrop peut être utilisé au quotidien. Elle ouvre la porte à des échanges plus flexibles. En particulier, dans un cadre professionnel ou scolaire, où l’on doit souvent partager des documents avec des personnes extérieures.

Liquid Glass : un design qui s’affine dans iOS 26.2 bêta 3

Introduit dans la bêta 2, l’effet Liquid Glass continue d’évoluer dans cette nouvelle version. Ce design inédit, intégré à l’application Mesure, simule des aberrations chromatiques et des distorsions visuelles en fonction de la position de l’iPhone.

Dans la bêta 3, Apple ajuste l’interface pour éviter que certains chiffres ne soient masqués selon l’angle de l’appareil. L’effet Liquid Glass illustre la volonté d’Apple d’apporter une touche artistique à des outils pratiques, en rendant l’expérience utilisateur plus immersive.

Siri bientôt remplacé par défaut ?

Un changement majeur se cache dans le code d’iOS 26.2 bêta 3. En effet, Apple pourrait permettre le remplacement de Siri par un autre assistant vocal par défaut. Cette option serait accessible via un appui long sur le bouton latéral. Pour l’instant, elle semble réservée au Japon, où une réglementation impose de laisser le choix aux utilisateurs. Cependant, il est probable que cette nouveauté s’étende à l’Europe, où des législations similaires existent.

Si cette fonctionnalité se concrétise, ce serait une première dans l’histoire d’iOS. Jusqu’ici, Siri était indissociable des appareils Apple. Permettre de le remplacer par un autre assistant, comme Alexa ou Google Assistant, représenterait une ouverture inédite. Même si aucune interface visible n’est encore disponible, cette évolution pourrait redéfinir la relation des utilisateurs avec leur iPhone.

iPadOS retrouve un multitâche plus intuitif

Du côté des iPad, la bêta 3 d’iPadOS 26.2 marque le retour de gestes appréciés par les utilisateurs. En effet, les utilisateurs peuvent glisser une icône depuis le dock pour activer le mode Split View ou Slide Over. Ce geste avait disparu dans les versions récentes. Néanmoins, de nombreux adeptes du multitâche l’ont réclamé.

Ce retour rend l’utilisation de l’iPad plus fluide et naturelle. En effet, les utilisateurs peuvent à nouveau jongler entre plusieurs applications avec simplicité, comme à l’époque d’iPadOS 18.

L’application Rappels gagne en efficacité dans iOS 26.2 bêta 3

La bêta 3 apporte aussi des améliorations à l’application Rappels. En effet, il devient possible de recevoir une alarme spécifique pour un rappel urgent. De plu, lorsqu’un utilisateur ajoute une nouvelle entrée dans une liste, un rappel d’alarme peut apparaître automatiquement, facilitant l’organisation. Rappels devient un outil plus fiable pour ne rien oublier. Et ce, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel.

Des ajustements subtils au niveau de l’accessibilité et des options graphiques

Enfin, iOS 26.2 bêta 3 introduit des précisions dans les réglages liés à l’effet Liquid Glass. Une nouvelle option teintée permet de réduire la transparence. Toutefois, elle ne peut pas être utilisée en même temps que certains paramètres d’accessibilité, comme la réduction de transparence ou l’augmentation du contraste. Apple affiche désormais un avertissement clair pour éviter toute confusion.

Apparemment, Apple cherche à offrir des options esthétiques avancées. Et ce, tout en garantissant que les utilisateurs ayant des besoins spécifiques puissent conserver une interface adaptée. Pour aller plus loin, découvrez aussi quels tous les iPhone compatibles avec Apple Intelligence.