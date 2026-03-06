Émerveillez-vous avec The Amusement, l’odyssée VR qui réchauffe le cœur

La réalité virtuelle n’a jamais été aussi poétique ! ARTE et le studio allemand Curvature Games lèvent le voile sur la date de sortie de leur prochaine aventure interactive : The Amusement. Ce jeu narratif en VR promet un voyage poignant entre souvenirs, histoire familiale et explorations mystérieuses. Rendez-vous dès le 16 avril sur Steam VR et Meta Store pour tenter cette expérience hors du commun.

Un récit entre ombres et lumières

Dans The Amusement, on incarne Samantha Burkhart, plongée dans l’exploration du parc d’attractions que lui a légué son père disparu à la guerre. Dès les premières minutes, la magie opère : décors de Luna Park des années 20, ruines envoûtantes et montagnes russes vertigineuses défilent sous nos yeux. Par ailleurs, il n’est pas question ici de simple promenade : chaque attraction devient une énigme. Elle devient aussi un retour sur des souvenirs d’enfance. Surtout, c’est le miroir d’une relation familiale complexe marquée par la joie et la mélancolie.

Le scénario puise dans mémoire et nostalgie, tout en misant sur une vraie immersion sensorielle. On avance pas à pas, littéralement, dans un monde à la fois beau et fragile, comme suspendu hors du temps. ARTE, connu pour ses expériences artistiques singulières, pose ici une nouvelle pierre dans l’univers du jeu vidéo narratif français.

Plongée immersive et gameplay innovant

The Amusement exploite le système de redirected-walking : chaque mouvement physique du joueur est répliqué dans le jeu, apportant une sensation totale d’immersion. Pour profiter pleinement de l’expérience, une surface de 4 mètres carrés est préconisée. Cependant, les explorateurs à l’espace limité peuvent aussi jouer à la manette. Préparez-vous à grimper, vous perdre dans des labyrinthes et interagir pleinement avec l’environnement.

Résolvez des énigmes à l’aide de manipulations précises, trouvez des objets cachés et actionnez mécanismes et leviers pour progresser dans ce parc abandonné. Les graphismes rétro sur fond de mélancolie et de poésie servent une expérience émotionnelle rare en VR.

The Amusement sera disponible dès le 16 avril au prix de 21,99 €, avec une réduction de lancement de 15 %. Les plus pressés peuvent précommander sur le Meta Store pour profiter d’une remise supplémentaire. D’ici là, vous pouvez déjà visionner la vidéo d’annonce. Vous pouvez aussi tester la démo jouable sur Steam.

À la croisée du jeu vidéo, de l’art et de la réalité virtuelle, The Amusement s’annonce comme une aventure aussi bouleversante qu’innovante. On a hâte de connaître vos avis et impressions : quels souvenirs ces décors fantastiques feront-ils remonter ?

Par ailleurs, partagez vos attentes et vos réactions en commentaires ou sur nos réseaux sociaux !