Huawei NG WAN : une avancée majeure pour des réseaux plus sûrs

Le Huawei NG WAN promet de révolutionner les réseaux des opérateurs de télécommunication. Présenté lors du MWC Barcelone 2026, ce nouveau système mêle innovations technologiques, sécurité renforcée et gestion intelligente du réseau. Découvrons comment cette avancée pourrait bénéficier aux opérateurs face aux enjeux modernes.

Une architecture de réseau avancée pour des opérateurs performants

Huawei propose une nouvelle architecture NG WAN adaptée à l’ère de l’internet des agents. Elle mise sur une identification de trafic chiffré très précise grâce au moteur Xingluo. Ce moteur analyse plus de 95% des flux chiffrés et dresse des profils utilisateurs détaillés à hauteur de 90%. Ainsi, les opérateurs peuvent mieux connaître leurs clients et proposer des services personnalisés.

Sécurité et résilience : la priorité du Huawei NG WAN

La sécurité reste au cœur du Huawei NG WAN. En effet, l’entreprise propose des cartes intelligentes capables de détecter et bloquer toute intrusion en temps réel. Par ailleurs, pour prévenir les détournements de routes, une carte de contrôle principale veille sur tous les changements et altérations de données. Enfin, Huawei a lancé une solution de sécurité quantique. Celle-ci protège les données et diminue de plus de 60 % l’investissement global nécessaire aux opérateurs. Les opérateurs bénéficient ainsi d’une technologie robuste contre les menaces modernes.

Des innovations pour une autonomie et une connectivité intelligentes

Avec Netmaster, Huawei automatise la gestion du réseau. Cette solution surveille sans relâche, analyse les incidents et prend des décisions rapidement. Par ailleurs, les cartes informatiques intelligentes rendent possible une transmission de données sans perte, essentielle pour l’efficacité. Les opérateurs gagnent du temps et améliorent l’expérience de leurs utilisateurs.

En résumé, le Huawei NG WAN représente une nouvelle étape dans la transformation des réseaux de télécommunication. Les opérateurs profitent d’une sécurité renforcée, d’une gestion simplifiée et de nouveaux outils pour attirer et fidéliser leurs clients. Cette innovation pourrait bien définir le futur des réseaux intelligents et connectés.

